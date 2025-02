4 instellingen om meteen te veranderen op je Windows 11-laptop

2. Verander je browser

Microsoft heeft ooit Edge gemaakt, de opvolger van Explorer, en het is er erg op gebrand om je daar meer over te vertellen. En vooral: je te dwingen het te gebruiken. Gelukkig hoeft dat niet. Je kunt een andere browser instellen als standaardbrowser, zodat bijvoorbeeld linkjes uit documenten standaard in die browser worden geopend, enzovoort. Download de browser die je wil gebruiken en hij vraagt waarschijnlijk al of dit je standaardbrowser moet worden. Als dat niet komt, kun je het binnen Instellingen -> Apps -> Standaardapps aanpassen door de browser op te zoeken en aan te klikken. Wel vervelend: dit heeft geen invloed op de zoekmachine die binnen je browser wordt gebruikt. In Chrome zie je bij elke update dat Windows of de antivirus-software van Windows de standaardzoekmachine telkens op het waardeloze Yahoo zet: dat zul je helaas elke keer handmatig moeten aanpassen.

3. Schakel meldingen uit in Windows 11

We hebben net iets ingeschakeld, maar nu gaan we iets juist uitschakelen: meldingen. Sta je iets aan je collega te tonen, komt er ineens een melding in beeld waar je in 95 procent van de gevallen niets mee kunt. Het leidt af, het is onnodig en je kunt het gelukkig gewoon uitschakelen. Ga hiervoor naar Start -> Systeem -> Meldingen. Je kunt alle meldingen uitschakelen, maar je kunt ook handmatig aangeven welke apps je wel of niet meldingen mogen sturen. Het gaat hierbij niet alleen om Windows-software, maar ook dingen als Discord of Skype.