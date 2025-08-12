Vannacht aan jouw lokale sterrenhemel: de jaarlijkse Perseïdenzwerm

Het komt maar een keer per jaar voor en het is de aanstaande nacht: de Perseïdenzwerm. Het is een soort stortregen, maar dan met vallende sterren, zoals je op de bovenstaande afbeelding kunt zien. Het is te zien met het blote oog.

Perseïdenzwerm

Je moet er wel op een vrij onheuse tijd voor uit bed stappen: om 4:45 uur is de zwerm op zijn hoogtepunt. Een Perseïdenzwerm heeft alles te maken met de Perseïden, het lijkt namelijk voort te komen uit het sterrenbeeld Perseus. Dat sterrenbeeld erg bekend en ligt tussen Cassiopeia en Taurus in. Je ziet hem vooral goed de herfst en winter. Perseus is in de Griekse mythologie de held die Medusa onthoofdde en die Andromeda redde van een zeemonster.

Vannacht lijkt het dus vooral alsof het regent vanuit die kant van de sterrenhemel, maar waar je eigenlijk naar kijkt zijn stofdeeltjes die de komeet Swift-Tuttle achterliet. De stofdeeltjes, wat ook wel wordt gerekend onder de meteoren, botsen tegen de dampkring en dat veroorzaakt dat vallende ster-effect: je ziet heel kort een streepje op de hemel. Knipper met je ogen en het is weg. De meteoor brandt volledig op voor hij de grond raakt. Maar waar je inderdaad normaal met een keer knipperen al te laat bent, daar heb je nu ineens heel veel vallende sterren om te bekijken.