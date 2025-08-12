Vannacht aan jouw lokale sterrenhemel: de jaarlijkse Perseïdenzwerm

Het komt maar een keer per jaar voor en het is de aanstaande nacht: de Perseïdenzwerm. Het is een soort stortregen, maar dan met vallende sterren, zoals je op de bovenstaande afbeelding kunt zien. Het is te zien met het blote oog.
Je moet er wel op een vrij onheuse tijd voor uit bed stappen: om 4:45 uur is de zwerm op zijn hoogtepunt. Een Perseïdenzwerm heeft alles te maken met de Perseïden, het lijkt namelijk voort te komen uit het sterrenbeeld Perseus. Dat sterrenbeeld erg bekend en ligt tussen Cassiopeia en Taurus in. Je ziet hem vooral goed de herfst en winter. Perseus is in de Griekse mythologie de held die Medusa onthoofdde en die Andromeda redde van een zeemonster.
Vannacht lijkt het dus vooral alsof het regent vanuit die kant van de sterrenhemel, maar waar je eigenlijk naar kijkt zijn stofdeeltjes die de komeet Swift-Tuttle achterliet. De stofdeeltjes, wat ook wel wordt gerekend onder de meteoren, botsen tegen de dampkring en dat veroorzaakt dat vallende ster-effect: je ziet heel kort een streepje op de hemel. Knipper met je ogen en het is weg. De meteoor brandt volledig op voor hij de grond raakt. Maar waar je inderdaad normaal met een keer knipperen al te laat bent, daar heb je nu ineens heel veel vallende sterren om te bekijken.
Net als bij het Noorderlicht is het het beste om dit natuurschoon te bekijken op een wat meer afgelegen, donkere plek. Dat is niet makkelijk in Nederland, waar eigenlijk altijd veel licht is, maar het is ook niet onmogelijk. Je kunt het gewoon met het blote oog bekijken en het beste is om je ogen even te laten wennen, dus ga niet pas 5 minuten voor tijd naar buiten: zorg liever dat je er echt al tien minuten klaar voor zit en je ook al 10 minuten naar de hemel kijkt.
Het hoogtepunt mag dan rond 4:45 uur zijn, daarvoor en daarna kan er ook al wat te zien zijn. Er zijn er waarschijnlijk wel 80 per uur die met 59 kilometer per seconde door de atmosfeer zoeven, als de bewolking er niet voor schuift en de maan niet te fel is: het niet alleen onze eigen lichtvervuiling die roet in het eten kan gooien dus.
Het mooiste aan dit fenomeen is waarschijnlijk wel dat je je telefoon vooral ver weg moet houden van je ogen: veel te veel licht, en dan moet je weer je ogen laten wennen. Ook ga je het toch niet goed op de foto krijgen met je smartphone, dus dit is een goed moment om even in het moment te zijn en te genieten. Hoewel, het is wel handig om net als je op je plek aankomt even op je telefoon te kijken waar het oosten is, want daar moet je kijken.
De komeet Swift-Tuttle draait elke 133 jaar rond de zon en is gigantisch: de diameter is 26 kilometer. De eerste waarnemingen van deze Perseïdenzwermen werd 36 na Christus al schriftelijk vermeld, namelijk in China. Dat wetende, maakt het toch extra de moeite waard om zoveel jaren later weer naar zo’n zelfde regen te kijken, toch? Je wekker zetten dus, zodat je vannacht dit gratis vuurwerk kunt bekijken.