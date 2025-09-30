De eerste Nederlandse AI-thuisbatterijen worden deze week geleverd

Slimme thuisbatterijen worden steeds populairder. Het loont immers om de mogelijkheid te hebben zonne-energie op te slaan sinds bekend is dat de salderingsregeling wordt stopgezet. De uit Utrecht afkomstige broers Maurice en Roel van der Ende spelen hier slim op in, en leveren deze week de eerste volledig in Nederland gemaakte AI-thuisbatterijen in de vorm van de Planetpod aan consumenten.

Einde van salderingsregeling

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dat betekent dat huishoudens vanaf dat moment hun teruggeleverde zonnestroom niet meer kunnen wegstrepen tegen het verbruik, al komt er wel een vergoeding van de energieleverancier tegenover te staan.