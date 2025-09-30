De eerste Nederlandse AI-thuisbatterijen worden deze week geleverd

Slimme thuisbatterijen worden steeds populairder. Het loont immers om de mogelijkheid te hebben zonne-energie op te slaan sinds bekend is dat de salderingsregeling wordt stopgezet. De uit Utrecht afkomstige broers Maurice en Roel van der Ende spelen hier slim op in, en leveren deze week de eerste volledig in Nederland gemaakte AI-thuisbatterijen in de vorm van de Planetpod aan consumenten.
Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dat betekent dat huishoudens vanaf dat moment hun teruggeleverde zonnestroom niet meer kunnen wegstrepen tegen het verbruik, al komt er wel een vergoeding van de energieleverancier tegenover te staan.
Er is voor het afschaffen van de saldering gekozen om huishoudens te stimuleren om zelf de opgewekte stroom op te maken of op te slaan via een thuisbatterij. Een run op deze batterijen is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend; eigenaren van zonnepanelen willen goed voorbereid zijn.
De nieuwe thuisbatterij van Roel en Maurice komt wat dat betreft als geroepen. Vanuit hun bedrijf Planetpod leveren ze vanaf deze week de eerste driehonderd exemplaren aan klanten. De batterij is natuurlijk handig om stroom op te slaan en te gebruiken wanneer dat nodig is. Via een app voor de smartphone kan alles bijgehouden en ingesteld worden.
In de Solar-modus laadt de batterij zich zo snel mogelijk op met zonne-energie afkomstig van je zonnepanelen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van windstroom om zo ook in de winter er warmpjes bij te zitten.
Maar de Planetpod-batterij heeft een extra troef achter de hand. Dat zit zo: het gaat om een AI-thuisbatterij. Het algoritme in de batterij leert daadwerkelijk van het energieverbruik van het huishouden waarin hij geplaatst is. Wanneer de Cash-modus wordt ingeschakeld, koopt de Planetpod dagelijks de goedkoopste stroom in, dat vervolgens tegen een hogere prijs wordt verkocht. Dat resulteert in winst voor de eigenaar. Er is zelfs een vakantiemodus, zodat je nog meer winst kan maakt terwijl je zelf in een ander land aan het genieten bent.
Roel (30) en Maurice (27) hadden drie jaar geleden al de droom de Planetpod-batterij uit te brengen, en die droom wordt deze week werkelijkheid nu de batterij naar de eerste driehonderd huishoudens gaat. Maurice: “Toen we begonnen met Planetpod hadden we ideeën over de markt, maar pas tijdens gesprekken met klanten zie je wat mensen écht drijft: ze zijn het zat om afhankelijk te zijn van regels en prijzen die telkens veranderen. Mensen willen zelf bepalen wat er met hun energie gebeurt en niet overgeleverd zijn aan de overheid of energieleveranciers.”
Daarbij heeft Planetpod een lokaal randje: het is namelijk de eerste thuisbatterij die zowel qua hardware als software volledig zelf is ontwikkeld. Volgens Roel was dat een bewuste keuze: “We wilden geen product dat van de andere kant van de wereld komt met software waar je geen grip op hebt. Daarom hebben we de belangrijkste onderdelen zelf ontwikkeld, van het Battery Management System tot de app. Zo garanderen we niet alleen een Nederlands product, maar ook de hoge veiligheid door cybersecurity en een ingebouwd brandblussysteem in een all-in-one ontwerp.”
Meer info over de Planetpod-batterij – waaronder de mogelijkheid om hem te reserveren – kan op de officiële website worden gevonden. Maurice en Roel werken ondertussen hard door aan hun indrukwekkende doel: voor 2035 één miljoen huishoudens helpen met het opslaan van hun duurzame energie. Dankzij een aanzienlijk opgehaald geldbedrag bij investeerders is de productie en levering van de eerste lading Planetpods nu een feit, en ziet de toekomst er zonnig uit – zowel voor Planetpod als huishoudens die geld willen besparen.