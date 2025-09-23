Je kunt straks video’s als wallpaper instellen op Windows 11

Een veelgevraagde feature van Windows-gebruikers is de mogelijkheid om video’s als wallpaper van de desktop in te stellen. Het lijkt er op dat deze optie dan toch eindelijk beschikbaar komt, want in de bètaversie van Windows 11 is dit nu mogelijk – al gaat er wel wat werk aan vooraf.
In een grijs verleden was het al mogelijk om video’s als achtergrond te gebruiken in Windows. Om precies te zijn kon dit met de Ultimate-versie van Windows Vista, en heette deze mogelijkheid DreamScene. Sindsdien is de optie uit Windows verdwenen.
Apps van andere bedrijven – zoals Wallpaper Engine – hebben dit gat opgevangen en zelf de mogelijkheid aangeboden, maar een native oplossing is er dus al geruime tijd niet meer. Het feit dat het nu in de bèta zit van Windows 11, maakt de kans gelukkig aanzienlijk dat we hier straks allemaal weer mee aan de slag kunnen.
Vooralsnog is er veel onduidelijk over de mogelijkheden. Wel duidelijk is dat de optie er voor zorgt dat de gekozen video elke keer afspeelt wanneer men naar de desktop gaat. Videoformaten als MP4, MOV, WMV, AVI, M4V en MKV worden ondersteund.
Ook lijkt er vooralsnog geen limiet te zitten aan de lengte van de video. Je zou technisch gezien dus een complete film kunnen afspelen via je wallpaper… al moet je je afvragen wat daar precies het nut van is natuurlijk.
Mensen die nu in bètaversie 26×20.6690 van Windows 11 zitten kunnen de mogelijkheid zelf al uittesten. Omdat de optie redelijk ‘verborgen’ zit in deze built, is daar wel ViveTool voor nodig. Eenmaal gedownload via GitHub en de content uit de zipfile op een locatie op de computer gezet, moet je de volgende stappen aanhouden:
Mocht je dit alles teveel moeite vinden, dan is het natuurlijk ook gewoon mogelijk om te wachten tot de optie (hopelijk) in de nabije wereldwijd wordt uitgerold voor Windows 11-gebruikers.
Daarbij kun je afvragen wat voor jou de meerwaarde is van het gebruik van een video als wallpaper. Het kan er zeker tof uitzien – zoals in het voorbeeld in dit artikel te zien is – maar mogelijk kost het ook wat extra stroom, want als je op een laptop op locatie werkt natuurlijk niet gewenst is.
Het lijkt dan ook vooral een optie te worden voor een select aantal Windows 11-gebruikers die hier mee willen experimenteren. Toch: keuzemogelijkheden zijn altijd fijn. Hopelijk verschijnt de feature dan ook snel in het reguliere Windows 11.