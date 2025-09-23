Je kunt straks video’s als wallpaper instellen op Windows 11

Een veelgevraagde feature van Windows-gebruikers is de mogelijkheid om video’s als wallpaper van de desktop in te stellen. Het lijkt er op dat deze optie dan toch eindelijk beschikbaar komt, want in de bètaversie van Windows 11 is dit nu mogelijk – al gaat er wel wat werk aan vooraf.

Terug van weggeweest

In een grijs verleden was het al mogelijk om video’s als achtergrond te gebruiken in Windows. Om precies te zijn kon dit met de Ultimate-versie van Windows Vista, en heette deze mogelijkheid DreamScene. Sindsdien is de optie uit Windows verdwenen.

Apps van andere bedrijven – zoals Wallpaper Engine – hebben dit gat opgevangen en zelf de mogelijkheid aangeboden, maar een native oplossing is er dus al geruime tijd niet meer. Het feit dat het nu in de bèta zit van Windows 11, maakt de kans gelukkig aanzienlijk dat we hier straks allemaal weer mee aan de slag kunnen.