Dag van de checklists: dit zijn de beste checklist-apps

Lekker he, een checklist maken? Er zijn niet veel dingen op de wereld die zowel heel leuk zijn om te maken als om te laten verdwijnen, maar een checklist is precies dat. Vandaag is het internationale dag van de checklist en hoewel dat gelukkig niet betekent dat je alles van je checklist moet hebben afgestreept, is het wel leuk om eens te duiken in dit fenomeen: wat zijn nu eigenlijk de beste checklist-apps?

Checklist-apps

Er zijn veel smaken als het om dit soort apps gaat. Er is een heel bekende die een soort spel maakt van je checklist, er zijn varianten die taken elke week weer opnieuw laten terugkomen en er zijn checklists die met hun minimalistische design vooral heel duidelijk zijn. We noemen een aantal handige checklist-apps voor je op:

Todoist

Todoist is de bekendste lijstjes-app van de wereld en hij laat je dagelijkse taken, maar ook terugkerende taken makkelijk organiseren. Je kunt taken delen met anderen, je kunt subtaken maken, je kunt deadlines instellen: het is een enorm uitgebreide app. Er is een gratis variant en een betaalde variant, waarbij de gratis versie veel basisfuncties heeft die voor velen genoeg zullen zijn. Todoist is heel minimalistisch, heeft handige integraties met je browser en biedt onder andere een takenplan en handige filters.