Dag van de checklists: dit zijn de beste checklist-apps

Lekker he, een checklist maken? Er zijn niet veel dingen op de wereld die zowel heel leuk zijn om te maken als om te laten verdwijnen, maar een checklist is precies dat. Vandaag is het internationale dag van de checklist en hoewel dat gelukkig niet betekent dat je alles van je checklist moet hebben afgestreept, is het wel leuk om eens te duiken in dit fenomeen: wat zijn nu eigenlijk de beste checklist-apps?
Er zijn veel smaken als het om dit soort apps gaat. Er is een heel bekende die een soort spel maakt van je checklist, er zijn varianten die taken elke week weer opnieuw laten terugkomen en er zijn checklists die met hun minimalistische design vooral heel duidelijk zijn. We noemen een aantal handige checklist-apps voor je op:
Todoist is de bekendste lijstjes-app van de wereld en hij laat je dagelijkse taken, maar ook terugkerende taken makkelijk organiseren. Je kunt taken delen met anderen, je kunt subtaken maken, je kunt deadlines instellen: het is een enorm uitgebreide app. Er is een gratis variant en een betaalde variant, waarbij de gratis versie veel basisfuncties heeft die voor velen genoeg zullen zijn. Todoist is heel minimalistisch, heeft handige integraties met je browser en biedt onder andere een takenplan en handige filters.
Microsoft To-Do is handig omdat het deel uitmaakt van het grotere Microsoft-ecosysteem en je er dus vaak al toegang toe hebt omdat je Outlook gebruikt of Teams. Je kunt met deze apps makkelijk bijhouden welke taken je allemaal nog wil doen. Het is helemaal gratis beschikbaar en heeft diepe integraties met andere Microsoft-apps. Heb je geen uitgebreide mogelijkheden nodig, dan is dit een perfecte app om te gebruiken voor je to do-lijstjes. Wel is het vrij persoonlijk: het is niet echt ingestoken op projectwerk.
Een van onze favoriete checklist-apps is Habitica, al is het wel een drukke bedoening. Zeker aan het begin weet je af en toe door de drukte en mogelijkheden niet wat je moet, maar als je eraan gewend bent krijg je veel terug van deze app. Hij is uitgerust met gamification, dus je maakt eerst een avatar en je taken zijn quests die je moet voltooien. Je krijgt punten als je een taak volbrengt en je verliest ze als je dat niet doet. Erg leuk bedacht. Deze app gaat ook al jaren mee. Vind je alleen dingen afstrepen van een lijstje niet bevredigend genoeg, dan is dit de app om je toch voldoening te geven.
Trello is een Kanban-achtig kaartensysteem en hierin kun je als een soort kaartenbak allemaal kaarten zetten. Je kunt per kaart een bepaalde taak opschrijven, maar je kunt binnen een kaart ook aparte to do-lijstjes maken. Trello is erg handig in gebruik en je kunt het zeker voor to do-lijstjes heel goed gratis gebruiken. Het voordeel aan Trello is dat het heel visueel is en ook goed werkt op de desktop, waarbij je een nog veel mooier overzicht krijgt van wat er allemaal nog moet gebeuren. Ook Trello heeft verregaande integraties met apps van derden, al moet je daarvoor wel op een Premium-account overstappen.
Habit Eazy is heel handig om je er niet alleen een to do-lijst in kunt bijhouden, maar ook gewoontes kunt bijhouden. De app laat je dus heel goed routines opbouwen, zoals Todoist ook biedt. Echter ziet Habit Eazy er net even wat speelser uit. De app is gratis, maar heeft vaak al snel een abonnement nodig als je er echt iets handigs mee wil. Habit Eazy laat je dus veel met terugkerende taken werken en dat is fijn. Het is alleen wel meer een persoonlijke app dan een werk-app, wat veel andere apps in deze lijst wel beter kunnen zijn.
Met deze vijf apps kom je een heel eind. Je kunt je wel afvragen of het bijhouden van lijstjes wel zo’n goed idee is. Zo stonden we twee jaar geleden bij deze dag stil door je de voordelen en de nadelen te vertellen.