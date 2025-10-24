Adobe maakt Photoshop veel duurder: probeer dit alternatief

Photoshop blijft koning, maar…

Eerlijk is eerlijk, wil je echt foto’s diepgaand retoucheren, dan ben je bij Photoshop nog steeds aan het juiste adres: er zijn weinig fotoprogramma’s die je daarbij kunnen helpen. Gebruik je het echter vooral om foto’s helderder te maken, er dingen uit te gummen en het formaat te wijzigen, dan hebben we nieuws voor je: dat laatste kan heel makkelijk gratis en die andere twee dingen (en meer) hoeven je maar 9,16 euro te kosten. Het groter en kleiner maken van beeld kan bijvoorbeeld op een site als fotoaanpassen.nl. Het is niet moeders mooiste website en het heeft zo zijn nadelen, zeker als je ook andere dingen wil doen, maar over het algemeen kun je hier wel snel even een fotogrootte aanpassen: of dat nou is qua breedte en hoogte of qua MB’s.

Een andere tool die we aanraden, die 110 euro per jaar kost, dat is Canva. Hiermee kun je steeds meer dingen doen die ook in Photoshop kunnen, waaronder het in een keer weggummen van iets in de foto wat je niet bevalt, het verwijderen van de achtergrond van een kiekje, het gebruiken van een grote bieb aan stockfotografie en meer. Zo kun je heel eenvoudig een afbeelding maken zoals we vanmorgen in het artikel over Mico hebben gedaan. Canva kan bovendien in de browser worden gebruikt, wat het een makkelijke tool maakt om er even snel bij te pakken.

Fotografielidmaatschap 50% duurder

Nogmaals, het is totaal niet hetzelfde als Photoshop, dat na al die jaren een icoon is geworden voor velen, maar er zijn ook veel mensen die geen idee hebben waar het toe in staat is en voor wie het makkelijker kan. Er zijn ook gratis tools die bepaalde aanpassingen voor je kunnen doen. Ben je fotograaf of bewerk je beeld op een professionele manier, dan blijft Photoshop de ultieme tool en zal je die prijsverhoging van dat Fotografielidmaatschap moeten slikken. En eerlijk is eerlijk, voor veel mensen is dat geld het dubbel en dwars waard, omdat het nu eenmaal een veelomvattende tool is. Echter is de prijsverhoging ook het moment om je even achter je oren te krabben en niet alleen te bedenken of je het ervoor over hebt, maar ook of je het nodig hebt.