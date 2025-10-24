Microsoft heeft een nieuwe Clippy en hij heet Mico

De nieuwe visuele assistent van Microsoft is Mico, een soort kleurrijke blob met een gezichtje. Microsoft heeft de laatste jaren vrij vaak geteaset dat Clippy echt niet dood is en dat er nog een plek is voor deze retro-computerhulp binnen Windows. Nu lijkt het erop dat Mico zijn plek inneemt.

Clippy weg, hier is Mico

Het is geen paperclip, maar eerder een soort vlammetje dat je met zijn simpele gezicht toelacht. Mico werkt ook wel heel anders dan Clippy. Mico behoort namelijk tot Copilot en bestaat vooral om de spraakmodus persoonlijker te laten lijken. Je praat dan immers niet meer tegen een kaal tekstscherm, maar tegen een figuurtje dat in je beeldscherm zweeft.

Mico wordt inmiddels maanden getest en het is voor Engelssprekende gebruikers straks standaard wat je ziet als je in spraakmodus gaat binnen Copilot. Hij reageert en beweegt terwijl je tegen hem praat en zijn gezichtsuitdrukkingen bewegen ook mee met wat je zegt. Microsoft hoopt dat je met deze schattige bol een soort band krijgt en in ieder geval meer connectie hebt dan met een chatschermpje.

Gezichtsuitdrukkingen

In eerste instantie verschijnt Mico eerst in de Verenigde Staten. Hij gaat ook gepaard met een soort bijles: in Learn Live-modus wordt Mico een soort nerdy leraar met een bril op en vertelt hij je meer over bepaalde concepten, in plaats van dat hij meteen een antwoord geeft. Er komen zelfs whiteboards en andere visuele ondersteuning bij kijken. Tot nu toe is spraak nog niet echt heel groot binnen tech, zeker niet voor mensen die niet Engels spreken. Toch heeft bijna elke gadget die tegenwoordig verschijnt wel een spraakassistent ingebouwd.