​Microsoft brengt Clippy terug, maar niet in volle glorie

De virtuele hulppaperclip van Microsoft, Clippy, was laatst al terug van weggeweest in achtergronden voor Windows, maar er komt nu nog meer Clippy. Nog steeds niet de meest voor de hand liggende variant (namelijk het hulpje dat hij was), maar als stickers in Microsoft Teams.



Microsoft Teams

Je kunt binnenkort je chatgesprek in Microsoft Teams opleuken met de oogdragende paperclip. Een opvallende keuze, want twee jaar geleden nam Microsoft juist afscheid van de geliefde mascotte. Hij komt echter niet terug als waar we hem van kennen: hij sprong altijd je Word- en PowerPoint-documenten in wanneer iets onduidelijk voor je was, om je van computerhulp te voorzien. Inmiddels is hij alleen een grappige mascotte die mensen kan vermaken, bijvoorbeeld als achtergrond in Windows of nu dus als stickers in Teams.

Microsoft doet er zelf erg lollig over: “Ja, het is echt waar: we zijn met Clippy overeengekomen dat hij weer terugkomt uit zijn pensioen! Of je nu van hem hield of hem haatte, Clippy is terug in een Retro Sticker Pack in Teams.”