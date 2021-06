​Windows 11 officieel aangekondigd door Microsoft

We wisten al een tijdje dat Windows 11 erg op Apple’s MacOS leek, maar nu is het officieel. Microsoft heeft Windows 11 aangekondigd. De opvolger van Windows 10 krijgt vooral een flinke visuele upgrade, maar ook wordt het bijvoorbeeld mogelijk om apps van Android-smartphones op Windows-computers te installeren en gebruiken. De upgrade naar Windows 11 is eind dit jaar gratis beschikbaar voor mensen die een compatibel apparaat hebben.

Windows 11 lijkt op Apple's MacOS De navigatie binnen Windows verandert enorm: je hoeft niet meer met je muis (of je vinger) linksonderin de hoek te zijn, want alles is nu gecentreerd. Het menu lijkt enorm op de dock van Apple. Diezelfde taakbalk wordt direct geïntegreerd met teams, wat handig is nu veel mensen hybride gaan werken (half op kantoor, half thuis of op andere locaties). Er komt een nieuwe Microsoft Store waar je software kunt downloaden, waaronder dus Android-applicaties (via Amazon). Microsoft vraagt 15 procent aan ontwikkelaars die het betalingssysteem van de Windows Store gebruiken. Gebruiken ze hun eigen betalingssysteem, dan verwacht Microsoft niets terug. Dat is een heel ander beleid dan we bijvoorbeeld bij Apple zien, dat Fortnite uit zijn App Store knikkerde nadat Epic een eigen betalingssysteem wilde integreren. Microsoft zet -net als veel concurrenten- enorm in op hybride werken. Het thuiswerken heeft pc-gebruik veranderd en dat heeft Microsoft ook anders doen kijken naar zijn besturingssysteem. Niet dat er pas sinds de pandemie aan Windows 11 wordt gewerkt, maar het heeft wel grote invloed gehad. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker om te multitasken door de mogelijkheid om apps onder elkaar te zetten.

Microsoft Snap Layouts De functie waarmee vensters beter op een bepaalde plek op het scherm te positioneren zijn, heet Microsoft Snap Layouts. Het is ook mogelijk om virtuele desktops te maken, zodat je als je voor verschillende werkgevers of in grootschalige projecten werkt, je verschillende digitale desktops kunt maken. Skype gaat in zijn geheel weg uit Windows, want Teams heeft die rol van chat en videoconferenties doen geheel overgenomen. Het was wel tijd voor een upgrade, want Windows 10 werd zes jaar geleden uitgebracht. De ondersteuning vervalt wel als Windows 11 komt. Geen zorgen, dat is niet direct; pas op 14 oktober 2025 stopt de ondersteuning van Windows 10. Er komen ook mogelijkheden van Xbox Series X en S naar het vernieuwde besturingssysteem. SDR-games kunnen gebruikmaken van Auto HDR, waardoor deze er veel mooier uitzien (mits je een HDR-monitor hebt). DirectStorage is een andere functie die naar Windows 11 komt, hierdoor kun je sneller games laden door een speciale opslagmanier.