​Beelden van Windows 11 gelekt: Microsoft gaat Apple achterna

Het lijkt allemaal een goede voorbode voor hoe Windows 11 het anders gaat doen. De zoekfunctie ziet er anders uit, de iconen worden anders en Windows schiet wederom van hoekig naar wat meer ronde vormen. Dat biedt een aanzienlijk modernere look. In de onderstaande video zie je er meer van:

Het meest opvallende is waarschijnlijk dat het startmenu voor het eerst niet meer links in de hoek staat. Het is naar het midden van de startbalk verschoven, waardoor het menu er meer symmetrisch uitziet. Klinkt bekend? Het lijkt hierdoor wel iets meer op de dock van Apple, die ook gecentreerd is. Ook opvallend op de screenshots is dat je het nieuwe Windows 11-logo ziet.

Windows 11 lijkt vriendelijker

Windows ziet er niet alleen moderner uit, maar ook vriendelijker. De ronde hoeken zijn prettiger om naar te kijken dan de oldschool ik-ben-een-computer-achtige blokken. De instellingenmenu’s zien er verder qua content wel ongeveer zo uit als we gewend zijn, inclusief schuifjes.

Dat is wel ongeveer wat we nu weten, al raden we je aan om een kijkje te nemen op de site van XDA-developers, waar je de screenshots kunt vinden. We weten dankzij de Tweet van Tom Warren hoe Windows 11 klinkt bij opstarten, iets wat Microsoft volop geteased heeft met een elf minuten durende video met vertraagde opstartgeluiden van Windows door de jaren heen.

We wachten nog steeds, maar wel iets minder ongeduldig, op 24 juni, wanneer Microsoft zelf aan het woord is over zijn allernieuwste variant van één van de oudste, maar zeker bekendste PC-besturingssystemen ter wereld.