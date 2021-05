Doek valt voor Windows 10X

Daarin zegt Microsoft dat het bedrijf na gesprekken met klanten tot de conclusie gekomen is dat bepaalde nieuwe onderdelen uit Windows 10X voor meer klanten en op meer manieren van waarde kunnen zijn dan het bedrijf zich tot dan toe gerealiseerd had.

Microsoft probeerde het nieuws daarover in de luwte openbaar te maken, via een blog die online ging op het moment dat de ogen van de (tech)wereld gericht waren op de Google I/O keynote. De betreffende blogpost ging formeel over de 21H1-update van de huidige Windows 10. Het nieuws over het uitstellen van Windows 10X werd (bewust?) een beetje in de zijlijn van dat bericht geplaatst.

Microsoft en de planning van de uitrol van nieuwe Windows versies. Het is al sinds de komst van Windows 95 een dingetje. Uiteindelijk zijn ze daarom ook gestopt met het vernoemen van een Windows versie naar het jaar waarin die uitgerold wordt. Hoe dan ook, Windows 10X is sinds deze week de volgende Windows versie die uitgesteld, nee, afgesteld wordt.

Windows 10X technologie integreren in andere producten

“Een deel hiervan wordt zelfs al weerspiegeld in de kern van Windows in Windows Insider-preview-builds, bijvoorbeeld de nieuwe app-containertechnologie die we integreren in producten zoals Microsoft Defender Application Guard, een verbeterde Voice Typing-ervaring en een gemoderniseerd aanraaktoetsenbord, met geoptimaliseerde sleutelgrootte, geluiden, kleuren en animaties. Onze teams blijven investeren in gebieden waar de 10X-technologie zal helpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en technologische ervaringen in zowel software als hardware te evalueren die in de toekomst nuttig zullen zijn voor onze klanten”, aldus Microsoft in de blogpost.

Windows 10X was al geruime tijd een zorgenkindje voor Microsoft. Men wist eigenlijk al niet meer wat men er mee aan moest. Oorspronkelijk was Windows 10X bedoeld als een variant voor PC's met twee schermen, zoals de Surface Neo. Daar werd echter van afgestapt waardoor ineens de vraag werd hoe Windows 10X dan wel in de markt gezet zou moeten gaan worden. Welnu, dat hoeft nu dus niet meer.