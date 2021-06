​Microsoft teast het opstartgeluid van Windows 11

Windows 11 evenement

Op 24 juni is er een Windows 11-evenement waar Microsoft ongetwijfeld eindelijk die langverwachte opvolger van Windows 10 zal aankondigen. Dat gaat uiteraard gepaard met de nodige spanning, want Windows 10 draait op meer dan 800 miljoen apparaten. Het heeft uiteindelijk nooit de 1 miljard gehaald die Microsoft in gedachten had, maar dat komt ook door hevige concurrentie van bijvoorbeeld Chromebooks, maar ook smartphones.

Microsoft heeft opvolger Windows 11 al enige tijd in de maak en het is al volop aan het teasen. Gaat het niet om mogelijke functionaliteiten, dan wel om het geluid. Immers zijn de opstartgeluiden van de verschillende Windows-versies iconisch en daar speelt Microsoft leuk op in. In een (niet geheel toevallig) 11 minuten durend filmpje heeft het bedrijf allerlei opstartgeluiden aan elkaar geknoopt en wat vertraagd (met 4.000 procent, dus aardig wat). Hierdoor ontstaat een heel vreemd geluid waarop sommige mensen waarschijnlijk goed kunnen mediteren: