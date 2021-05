​Internet Explorer komt aan zijn einde in 2022

Toch is het bijzonder dat software verdwijnt die we bijna allemaal op een moment in ons leven hebben gebruikt. Het heeft ons 25 jaar gediend en gold voor veel mensen als de eerste manier om het web te benaderen. De Internet Explorer 11 desktop-applicatie gaat op 15 juni 2022 echt onder de zoden. Tenminste, voor consumenten. Het Long-Term Servicing Channel (LTSC) ondersteunt het langer, al is onduidelijk of het betekent dat het na 15 juni nog wordt ondersteund. Microsoft noemt de datum van 15 juni 2022 echt als de ‘pensioendag’ van de browser, dus we verwachten dat het dan wel echt voor alle varianten ophoudt.

Hoewel veel mensen warme gevoelens hebben bij Internet Explorer, is het eigenlijk al een heel lange tijd uit de running. Edge heeft al een lange tijd geleden ‘gedwongen’ in een Windows-update gezeten, dus de browser werd al aanzienlijk minder veel gebruikt. Bovendien zijn er ook veel mensen die wel een Windows-computer hebben, maar geen Microsoft-browser gebruiken. Zo is bijvoorbeeld Google Chrome een populair raam naar het wereldwijde web.

Microsoft neemt afscheid van de internetbrowser Internet Explorer. Vanaf juni 2022 wordt de browser niet meer ondersteund. Het is dus niet zo dat de browser dan sterft en nergens meer beschikbaar is, maar het is uiteraard niet wenselijk om software te blijven gebruiken die niet meer van de nodige beveiligingsupdates wordt voorzien. Windows-gebruikers hebben al enige tijd het alternatief voor Explorer gepusht gekregen: Edge .

Microsoft Edge

Later dit jaar (vanaf 17 augustus) kun je Explorer al niet meer bereiken vanuit de Microsoft 365-services zoals OneDrive, Outlook en Office 365. Sowieso is de ondersteuning voor die browser binnen Microsoft Teams web app al vorig jaar stopgezet. Microsoft zegt er zelf over: “De toekomst van Internet Explorer op Windows 10 is in Microsoft Edge.” Kortom, de browser die Microsoft al vijf jaar pusht heeft nu echt de overhand. Edge is volgens Microsoft moderner, veiliger en sneller. Bovendien schijnt het in staat te zijn om te gaan met verouderde websites en apps.

Hoewel we allemaal wel een herinnering hebben aan Internet Explorer, zullen we de browser niet missen. Microsoft heeft gelijk: Edge biedt meer handvatten voor hoe wij nu met het internet omgaan en die misten in Explorer, zoals het bieden van een meer persoonlijkere internetervaring. Eigenlijk past de naam Explorer wat dat betreft goed bij de software: het bood ons de mogelijkheid om eens te onderzoeken en ontdekken wat dat hele ‘internet’ waar iedereen over sprak toch inhield. Lekker surfen, dat deed je op het web met Internet Explorer.

Het leerde ons op avontuur gaan, op zoek naar online informatie en entertainment. We zijn als samenleving echter nu wel verder dan alleen ontdekken en het internet zelf wordt ook anders gebruikt, mede door smartphones en social media. Of Edge daar qua naam goed bij past, dat is een aparte discussie, maar explorers zijn zelfs kinderen inmiddels al niet meer. Vaarwel, blauwe E.

Beeldbron: kirildobrev