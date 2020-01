Microsoft stopt met ondersteuning voor Windows 7

Microsoft stopt vanaf vandaag met de ondersteuning van Windows 7. Hoewel Windows 10 inmiddels de meestgebruikte versie is, maken veel mensen nog gebruik van het verouderde besturingssysteem. In Nederland draait (volgens statcounter) iets meer dan 15 procent van alle computers nog op Windows 7. Daarnaast bleek uit een peiling van Tweakers dat tenminste 105 gemeenten nog niet de overstap hebben gemaakt naar Windows 10. Wanneer je besluit om tóch Windows 7 te blijven gebruiken, loop je nu een groot risico om gehackt te worden.

Populair Operating Systeem

Windows 7 lanceerde 11 jaar geleden en was een erg populair besturingssysteem. Het was zelfs zo populair dat het bijna vier jaar duurde voordat Windows 10 meer gebruikers had. Microsoft probeerde jaren om mensen te laten overstappen naar het nieuwe besturingssysteem en maakte het zelfs beschikbaar als gratis update. Toch bleven veel mensen liever het oude besturingssysteem gebruiken of konden ze simpelweg niet overstappen, omdat hun pc te oud was voor het nieuwere systeem.

Al in 2015 waarschuwde Microsoft dat het zou stoppen met de updates en dat uiteindelijk de ondersteuning zou staken. Doordat er nu geen veiligheidsupdates meer uitgevoerd worden door de fabrikant, worden virusscanners niet meer geüpdatet en software dus minder goed beschermd.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen. Microsoft geeft overheden en sommige bedrijven nog wel de mogelijkheid om persoonlijke ondersteuning aan te schaffen. De ondersteuning biedt het bedrijf nog voor de komende 3 jaar aan. Voor consumenten is de betaalde ondersteuning niet mogelijk. Het is voor bedrijven en overheden belangrijk dat ze de mogelijkheid nog hebben, omdat de apparatuur vaak verouderd is en overstappen niet altijd van de ene op de andere dag mogelijk is.

Wereldwijd

Als we kijken naar de wereldwijde cijfers, is te zien dat Windows goed is voor een marktaandeel van ruim 77%. Daarvan werkt nog bijna 27% met het nu dus verouderde Windows 7. Eind vorig jaar was er nog een gratis upgrade naar Windows 10. Een ding is duidelijk. Updaten lijkt voor iedereen nu wel noodzakelijk.