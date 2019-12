Microsoft toont nieuw logo Windows

We wisten al even dat Microsoft werkte aan een nieuwe huisstijl voor zijn iconen, en iconische uber-icoon: dat van Windows. Je kon bijvoorbeeld als je Outlook gebruikte al zien dat het logo is opgebouwd uit diverse blauwe vlakjes met een envelopje. Nu is het ook tijd voor andere apps en iconen van Microsoft om mee te gaan in die nieuwe stijl. Meer dan honderd iconen krijgen een nieuw uiterlijk.

Windows heeft altijd een logo gehad met vier bekende kleuren: rood, geel, groen en blauw. Dat is enkele jaren geleden al gewijzigd naar het logo dat je boven dit artikel ziet: vier kleuren blauw. Nu komt daar verandering in, want het gaat nu officieel over op een tussenweg: vier verschillende blauwtinten. Ook andere iconen die je kent binnen Microsofts besturingssysteem en apps worden onder handen genomen.

Windows-logo

Dat is ook wel te zien, want de iconen zijn geen wereld van verschil. Zelfs het Windows-logo is nog steeds vier vlakken die samen een soort raam met kozijn voorstellen. Toch is het wel mooi om al die iconen zo bij elkaar te zien: het is een duidelijke en moderne stijl. Bovendien zijn er iconen waarmee Microsoft al decennia werkt en het moet een uitdaging geweest zijn om daar consensus in te vinden.

Het was echter wel nodig, want Windows 10X wordt ook heel wat anders. Het is gemaakt voor apparaten die twee schermen bevatten, heeft een nieuw startmenu en de bekende tegeltjes gaan weg. Het is dan ook de verwachting dat Microsoft in 2020 nog meer subtiele ontwerpaanpassingen maakt binnen zijn besturingssysteem, vooral wat betreft de mobiele versie. Waarschijnlijk ook om de aangekondigde Surface Neo-tablet nog beter uit de verf te laten komen.