​Microsoft viert feest: Windows 11 lanceert vandaag

Windows 11-update

Helaas, het is niet zo dat wanneer je je Windows-laptop vandaag aanslingert, er meteen een giga-update op je staat te wachten. Tenminste, die kans is er natuurlijk altijd, maar die update is dan niet meteen het vernieuwde besturingssysteem. De uitrol begint vandaag, maar gaat in fases. Pas over ongeveer een jaar zullen alle Windows 10-pc’s en laptops zijn overgestapt, maar alleen als de hardware hier geschikt voor is.

Nieuwsgierig of jouw apparaat al Windows 11-ready is? Kijk op je systeem dan bij Windows Update of via PC Health Check of hij überhaupt wel in aanmerking komt voor het nieuwe besturingssysteem. Misschien is het niet zo tof voor de fans dat het besturingssyteem niet in één keer pats boem overal beschikbaar is, maar Microsoft hoopt hiermee het aantal systemen dat last heeft van eventuele kinderziektes in de software te verkleinen.