​Windows 11 verschijnt op 5 oktober als gratis upgrade

Microsoft heeft het eindelijk aangekondigd: Windows 11 verschijnt op 5 oktober. Het besturingssysteem is beschikbaar als gratis upgrade als je op dit moment een Windows 10-PC hebt.



5 oktober

In eerste instantie is Windows 11 beschikbaar voor nieuwe apparaten, maar daarna wordt het geleidelijk op steeds meer merken en apparaten uitgerold. De kans is dus groot dat je niet meteen op 5 oktober los kunt met de nieuwste variant van Windows, die nu voor het eerst een Apple-achtige dock in het midden heeft als menu, in plaats van de ouderwetse Start-balk. De verwachting is dat alle apparaten waarop het mogelijk is om te upgraden naar Windows 11 zo medio 2022 zover zijn.

Kortom, dat duurt nog wel even. Heb je een Windows 10-PC, dan hoef je niet steeds opnieuw op te starten in de hoop dat je de upgrade hebt. Je PC zal je vanzelf via Windows Update laten weten dat het zover is. Als je de upgrade eenmaal hebt, dan heb je niet meteen toegang tot alle nieuwe functies van Windows 11. Zo zijn die Android-apps die zijn beloofd nog niet meteen ingebakken in het nieuwe besturingssysteem. Dit wordt pas ergens in 2022 verwacht.