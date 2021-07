​Windows 11 - Blauwe scherm des doods wordt nu zwart

Microsoft verandert met Windows 11 visueel vanalles aan zijn besturingssysteem. De plaatsing van de taakbalk gaat op de schop en zelfs het crashscherm is niet langer veilig. Waar het in de hele geschiedenis zo is dat een ‘blauw scherm’ binnen Windows betekent dat je pc is gecrasht, komt daar nu een eind aan. In Windows 11 is het zwart wat de klok slaat.

Blauwe scherm des doods

Of je nu op een oude 486 computert of gebruikmaakt van een gloednieuw model met Windows 10, je weet dat wanneer je scherm overgaat naar een blauw scherm, je in de problemen zit. Soms zijn die problemen op te lossen met een restart (opluchting!), maar soms betekent een keiharde crash dat je vanalles kwijt bent. Niet alleen het werk waar je op dat moment mee bezig was, maar potentieel alles wat op je schijven staat. Soms is dat op ingewikkelde manieren te herstellen, maar positief en goed is zo’n blauw scherm in ieder geval niet.

Sterker nog, in nieuwe Windows-versies is het blauwe scherm zelfs voorzien van een zielig kijkende ascii-emoji. Die kan er echter niet voor zorgen dat de problematiek minder erg wordt: een blauw scherm des doods (blue screen of death) blijf een slecht teken. Ook als die straks zwart wordt, want dat is wat je in Windows 11 kunt verwachten. De emoji blijft, alleen de achtergrondkleur is niet langer optimistisch blauw maar nu gewoon echt doods zwart. Een voordeel: het kost je pc dan tenminste iets minder moeite om het scherm te laden.