​Hoe Microsoft de accuduur wil verbeteren met Windows 11

Windows 11 is aangekondigd en het is nu aan Microsoft om ons elke keer weer meer te leren over het vernieuwde besturingssysteem. Bij de aankondiging hebben we geleerd dat vensters anders gaan werken en dat het een wat meer dock-achtig design krijgt, maar hoe zit het met de overige mogelijkheden? Microsoft heeft onthuld hoe het de batterijduur van je laptop wil vergroten met Windows 11.

Het is een belangrijke mogelijkheid, want de verversingssnelheid van laptops is vaak erg hoog: moderne laptops halen makkelijk 120 Hz en dat vraagt veel van je batterij. Binnen Windows 10 kon je die verversingssnelheid ook aanpassen, maar je moest dan altijd kiezen voor óf het één, óf het ander. Dus je ging razendsnel en soepel op 120 Hz, of toch wat langzamer en lomper op 60 Hz. DRR is een dynamische refreshrate, wat betekent dat hij zich aanpast gebaseerd op wat jij op dat moment op je laptop of PC doet. Het is in veel gevallen helemaal niet nodig om een hoge refreshrate te hebben, terwijl het bij gamen het verschil kan maken.

Betere batterijduur

Microsoft schrijft op zijn blog: “Dynamische Refresh Rate is een nieuwe functie die te vinden is in Windows Insider-builds (Dev-kanaal) op ondersteunde apparaten. Zoals de naam al doet vermoeden, laat DRR je apparaat de vernieuwingsfrequentie dynamisch instellen. Dit betekent dat Windows 11 naadloos zal schakelen tussen een lagere verversingssnelheid en een hogere verversingssnelheid op basis van wat je op je PC doet. Dit helpt om prestaties en stroomverbruik in evenwicht te brengen. Met een dynamische (60 Hz of 120 Hz) modus bijvoorbeeld, ververst je beeldscherm op 60 Hz voor dagelijkse taken, zoals e-mailen, het schrijven van een document, enzovoort, om de batterij te sparen. Het zal dan naadloos overschakelen naar 120 Hz voor taken zoals inkten en scrollen, voor een soepelere en meer responsieve ervaring.”

Dit werkt niet op alle laptops en PC’s: ze hebben DRR-ondersteuning nodig en 120 Hz of meer qua verversingssnelheid. Ook apps moeten DRR-ondersteuning hebben, al is het op dit moment alleen nog van toepassing op Office in de Windows 11-previewbuild. Aan de andere kant is Microsoft nog bezig met bedenken hoe het nu precies zit met de hardware-vereisten voor Windows 11, dus het kan zijn dat hier nog iets in verandert. Er is momenteel namelijk veel kritiek op het feit dat miljoenen PC’s die in het Windows 10-tijdperk zijn verkocht niet mee kunnen komen door het vereiste van Intel 8th Gen Coffee Lake of Zen 2 CPU’s en hoger.

Beeldbron: Pexels