​Alles wat we tot nu toe denken te weten over de Samsung S20

De naam van het nieuwe toestel van Samsung? Als we de geruchten moeten geloven wordt het de Galaxy S11, toch S20 of weet Samsung ons te verrassen met iets nieuws. Dat komen we 11 februari te weten, want dan wordt het toestel om 20:00 uur Nederlandse tijd onthuld. Dit is wat we tot nu toe al denken te weten over de nieuwe Samsung-smartphone.



Hoewel je iets zou kunnen lezen in 11 februari, is de kans groot dat het toestel niet Samsung S11 heet, maar dat ze kiezen voor Samsung S20. Daar is het ook wel een goed moment voor, nadat er eerst een vouwbare Fold verscheen. Nu we de jaren 10’ hebben afgesloten, en we de 20’s in zijn gegaan kan Samsung dit natuurlijk meenemen in de nieuwe naam van het toestel.

Samsung Galaxy

Tenminste, dat is één gerucht. Een ander schetst dat Samsung tijdens een besloten evenement op CES 2020 heeft verteld dat de nieuwe telefoons Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra gaan heten. Er komt ook een nieuw vouwbaar toestel dat Samsung Galaxy Boom zou gaan heten. Het lijkt er ook op dat het evenement op 11 februari ‘Samsung Galaxy Unpacked 2020’ wordt genoemd, wat in lijn zou zijn met de informatie die Samsung deelde in Las Vegas.

Het toestel heeft volgens renders vijf camera’s aan de achterkant, met bovendien een gat in de voorkant. Een gat met daarin een camera, die netjes wordt afgedekt door het glas van het scherm. Zoiets zagen we eerder al bij Samsung Galaxy Note 10. Het toestel schijnt ronde hoeken te hebben en 161,9 x 73,7 x 7,8 mm te zijn in afmeting. Tenminste, waarschijnlijk gaat het dus helemaal niet om maar één toestel. We denken dat we binnenkort een Samsung S11 zullen zien, plus een S11e en S11 Pro (of dus een al dan niet Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra), allen met een AMOLED-scherm van tussen de 6,3 inch en 6,9 inch.

Exynos-chip

We hopen door de verversingssnelheid van 120Hz op een nog soepelere surfervaring, waar Samsung over het algemeen een vrij lage verversingssnelheid heeft. Geen wonder dus dat Samsung de aankondiging al flink hypet: het toestel moet ook daadwerkelijk een heel andere gebruikerservaring gaan bieden. Dat is mede dankzij de Exynos 990-chip, die alle informatie van die vijf camera’s in goede banen moet leiden.

Een van de camera’s zou 108 megapixel zijn en er kunnen video’s worden opgenomen in 8K. De Ultra-telefoon zou zelfs een Hubble-camera hebben met Space Zoom, waarmee je geweldige nachtfoto’s van bijvoorbeeld de sterrenhemel kan maken. En ja, dan is de naam Galaxy misschien toch wel heel relevant.

Dit is een samenwerking.