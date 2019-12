Samsung Galaxy S11, de smartphone die er nooit meer gaat komen

Het koste eigenlijk geen tijd om bovenstaande titel te bedenken. Twee jaar geleden hoopte ik eigenlijk al dat de Samsung Galaxy S9 de laatste 'gewone' smartphone zou worden. No more Galaxy Samsung, bedenk iets nieuws. We zijn wel klaar met die zwarte rectangles die ieder jaar weer een stukje beter worden maar er nagenoeg hetzelfde uitzien.



Nou zal Samsung zich weinig aantrekken van dat soort adviezen en is veel gebaseerd op koffiedik en een aantal websites die wel of niet rechtstreeks gelekt materiaal van Samsung weten te bemachtigen. In ieder geval kwam na de Samsung Galaxy S9 er nog gewoon een Galaxy 10. Daarna raakte Samsung even de weg kwijt, struikelde over een vouwbare telefoon, stond op en lanceerde onlangs de Samsung Galaxy Fold. Vouwbaar, binnenkort op de markt en in Amerika inmiddels goed ontvangen. De Fold kost een klein vermogen maar dat hoort nu eenmaal bij echte innovaties. En wie voorop wil lopen betaald vaak de hoofdprijs.

No Samsung Galaxy 11

Maar goed we hebben de Samsung Galaxy 10 inmiddels wel gehad en wordt het tijd voor z’n opvolger de Samsung Galaxy 11. Zo zal het zijn en het internet voorspelde massaal aan de hand van gelekte foto’s en specificaties dat deze Galaxy 11 het nieuwe flagship gaat worden. Maar Samsung lekt nog maar eens, dat is ook bijna niet tegen te houden want telco’s moeten die toestellen echt testen dus liggen ze al lang bij de KPN’s van deze wereld en zijn waarschijnlijk ook de verpakkingen al gedrukt. Wat is er aan de hand. Dezelfde websites die in de twee alinea worden genoemd hebben uit goed ingelichte kringen begrepen dat de naam Galaxy 11 definitief uit de boeken van Samsung wordt geschrapt. De nieuwe Galaxy krijgt de merknaam Samsung Galaxy S20.

Samsung S20 en vergeet Galaxy



Ik vind het een zwaktebod want Galaxy S20 is niets anders dan een Galaxy S11. Noem hem dan gewoon de Samsung S20. Enige houvast is misschien dat Galaxy S10 sloeg op het het afgelopen decennium en Galaxy S20 voor de komende 10 jaar. Maar heel eerlijk het is maar een naam. Veel belangrijker is of Samsung weer een smartphone op de markt weet te brengen die ‘best of class’ is. De concurrentie bestaat vooral uit de iPhone 11 en de Huawei P40 (hopelijk wel met Android).

Aan de achterdeur meldt zich inmiddels ook OPPO die in een hoog tempo marktaandeel aan het winnen is met hoogwaardige smartphone’s die net een tikkie voordeliger geprijsd zijn. Daarbij zet OPPO volledig in op 5G. Nu verwachten wij dat Samsung niet anders kan en ook hoog gaat inzetten. De Zuid-Koreaanse smartphone producent moet als die berichten kloppen dit allemaal wereldkundig gaan maken op 11 februari 2020. Ruim voor het Mobile World Congress, traditioneel het hoofdpodium voor Samsung. Pas als we uitnodiging krijgen voor het Unpacked-evenement weten we iets meer.

Foto credits: Yuri Manei (Pexels)