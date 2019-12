Opvouwbare Samsung Galaxy Fold vanaf vrijdag ook in Nederland

Vanaf a.s. vrijdag is de Samsung Galaxy Fold ook in Nederland verkrijgbaar. Bij de lancering van opvouwbare smartphone ging zo’n beetje alles mis. Samsung kon niets anders doen dan de verkoop van het toestel stopzetten. Het was frustrerend want juist met de eerste echte innovatie van smartphones ging het duidelijk niet goed. De achilleshiel was het o.a. het klapmechanisme, na maandenlang testen bleek dit niet te voldoen.

Even leek het er zelfs op dat het toestel nooit meer op markt zou komen. Maar Samsung volhardde in hun visie dat er een enorm potentieel in de markt zou zijn voor een dergelijk nieuw toestel. Die strijd hebben ze gewonnen want in Amerika is het toestel nu al een langere tijd op de markt en gebruikers zijn zeer enthousiast. Reden genoeg voor Samsung om de Galaxy Fold nu ook in meer landen op de markt te brengen.

Samsung Galaxy Fold

Even een recap over het toestel. De opvouwbare Samsung Galaxy Fold heeft een 7.3 inch Infinity Flex Display. Is het toestel dichtgeklapt, dan heb je ook via het coverdisplay direct toegang tot de belangrijkste functies. Klap je de smartphone open, dan heb je mede door het dubbelgrote scherm de mogelijkheid om te multitasken doordat meerdere apps tegelijkertijd zichtbaar kunt openen.

De Galaxy Fold is vanaf 20 december te bestellen en early adapters krijgen het toestel dan vanaf 10 januari 2020 thuis afgeleverd. Vanaf die datum is de Galaxy Fold daarna overal verkrijgbaar in Nederland. Samsung claimt dat zij in de afgelopen maanden de Galaxy Fold heeft verfijnd om te garanderen dat deze de best mogelijke ervaringen levert. Daarbij zijn niet alleen het ontwerp en de materialen van de Galaxy Fold verbeterd.