​Eerste Windows 11-commercial is een intense belevenis

Windows 11 brengt je dichterbij waar je van houdt: dat is de slogan van het vernieuwde Windows 11. De -voor het eerst- gratis update van het besturingssysteem van Microsoft verschijnt op 5 oktober. Reden voor het bedrijf om de commercial te lanceren: en daarmee ook een heleboel spektakel.

Windows 11 In de eerste Windows 11-commercial zien we meteen een oude bekende: niemand minder dan Halo-mascotte Master Chief is de boel aan het opblazen. Het spotje van een minuut toont onder andere de nieuwe Microsoft Store en het vernieuwde Microsoft Teams. Master Chief moet helpen om over de bühne te krijgen wat er precies anders is aan Windows 11, zodat consumenten snel begrijpen waarom updaten belangrijk is, of waarom overstappen iets voor ze kan zijn. Zo heeft Windows 11 voor het eerst een taakbalk die zich in het midden van het scherm bevindt, zoals de bekende dock van Apple. Dat moet voor veel mensen aantrekkelijk zijn, want de startbalk was wat ouderwets geworden.

Master Chief In de commercial zien we hoe een actrice allerlei apps laat zien en even stilstaat bij Xbox Game Pass, waardoor Master Chief (ook al gids in Waze) oppopt en iets uit de lucht schiet. Het gaat echter zeker niet alleen om de gameheld, juist niet: Microsoft wil in de commercial duidelijk laten zien wat je kunt verwachten van Windows 11. Denk daarbij aan het design, de nieuwe bloemige achtergrond en het ingebouwde Microsoft Teams. Vooral design is iets waar Microsoft hoog op inzet in deze nieuwe Windows en eerlijk is eerlijk: daar waren we ook wel aan toe. Windows is de afgelopen jaren echt veel te weinig veranderd en Windows 11 belooft dan ook een fijne verfrissing te zijn.

5 oktober Windows 11 verschijnt op 5 oktober, maar dat betekent niet dat het besturingssysteem meteen overal aanwezig is. Die hele uitrol zal waarschijnlijk pas de eerste helft van 2022 helemaal rond zijn. Wil je er meteen bij zijn, dan moet je op 22 september het Surface-evenement bekijken, want natuurlijk komt Microsoft niet geheel toevallig rond die Windows 11-launch ook met nieuwe apparatuur. Nieuwsgierig naar de muziek? De muziek in de Windows 11-commercial is All Starts Now door Odessa.