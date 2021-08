​Halo-held Master Chief is de nieuwe gids in Waze

Navigatie-app Waze is een stukje beter geworden, want je kunt nu in plaats van naar een auto kijken kiezen voor Warthog of Ghost uit de bekende gameserie Halo. De Microsoft-shooterserie met hoofdrolspeler Master Chief is helemaal ge-Waze-iseerd, of is het toch andersom?

Master Chief in Waze Zo kun je naast kiezen voor een ander vehikel dan een gewone auto, nu ook kiezen voor een andere stem om je naar de juiste plek te navigeren of je te waarschuwen voor werk aan de weg. Niemand minder dan Master Chief zelf heeft namelijk allerlei zinnen ingesproken die jou moeten helpen je route comfortabeler te maken. Waze omschrijft de komst als volgt: “De strijd voor de galaxy is gearriveerd. Kies de Master Chief of help Escharum en de Banished.” Het gebeurt niet heel vaak, maar Microsoft en Google hebben de handen ineengeslagen om deze samenwerking mogelijk te maken. Opmerkelijk, want daarnaast staan ze alweer te trappelen om elkaar aan te klagen. De twee IT-grootheden zijn jaren geleden een pact aangegaan omdat de rechtszaken maar over en weer gingen. De afspraak? Geen rechtszaken meer. Beide partijen hebben zich er netjes aan gehouden, maar laat die afspraak nu precies dit jaar verlopen.

Routetips van Escharum Blijkbaar zijn de messen toch nog niet helemaal geslepen, want er wordt eerst nog samengewerkt aan deze charmante nieuwe mogelijkheid voor één van ‘s werelds meest gebruikte navigatie-apps. Je kunt niet alleen Master Chief kiezen als stem voor je navigatie, want ook de slechterik van het stuk, Escharum, heeft het een en ander ingesproken om jou op je gekozen locatie te krijgen. Escharum is de leider van de Banished, waartegen Master Chief het deel na deel opneemt in de Halo-reeks. Wil je gebruikmaken van deze nieuwe mogelijkheid in Waze? Dat kan. Je kunt er nu direct mee aan de slag als je het Waze-menu binnen de app opent en kiest voor de ‘Drive with Master Chief’-knop. Simpel toch? Je kunt je mood instellen, je auto-icoon en je navigatiestem, allemaal volledig in Halo-thema. Niet vergeten dat je alleen virtueel in een Warthog rijdt, want de meeste auto’s zijn niet zo stevig als dat apparaat. Houdt er ook rekening mee dat deze optie niet voor altijd bestaat, het gaat om een tijdelijke actie.