Ondanks Teams is Skype nog zeker niet dood

Teams bestond al een tijdje voordat de pandemie startte, maar Microsoft heeft er zeker door alle thuiswerkers flink gas opgegeven. Zoveel, dat we dachten dat het helemaal over was met Skype. Het heeft Skype for Business op 31 juli dit jaar de nek omgedraaid, maar dat geldt vooralsnog niet voor de gewone Skype. Daarop wordt zelfs vrolijk doorontwikkeld.



Skype blijft



Microsoft schrijft: “Skype is al bijna twee decennia in ons leven en we blijven! We geven om onze Skype-gebruikers, dus we gaan de regels overtreden van hoe een communicatie-app hoort te werken en laten je kennismaken met enkele van de geweldige verbeteringen die dit jaar op je af komen.”

Nu is dat wat overdreven als we kijken naar de aanpassingen die er nu aankomen, want heel innovatief zijn die nog niet, maar wel erg leuk. Skype wordt nu de zakelijke kant is verdwenen zelfs wat persoonlijker. Zo komen er kleurrijke thema’s aan voor het videobelprogramma. Microsoft wil het graag moderner en sneller maken en komt met opties om Skype er frisser uit te laten zien.