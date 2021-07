​Microsoft-mascotte Clippy is terug: nu als achtergrond in Teams

Hoezeer Microsoft Windows 11 ook anders maakt dan eerdere versies, er blijven dingen die we altijd terug willen zien. Het Teletubbie-achtige landschap als achtergrond van Windows? Dat hoeft niet zo nodig. Maar een graag geziene gast is de cartooneske paperclip Clippy. Goed nieuws, want Clippy wordt binnenkort geïntroduceerd als achtergrond voor Microsoft Teams.



Clippy, de Microsoft-mascotte

Ken je Clippy nog? Het was de paperclip die je binnen Word vertelde hoe alles werkte. Zo kon hij je haarfijn uitleggen wat Word Art was, maar ook of je niet eerst even wilde opslaan voordat je een document sloot. Hij was 3D geanimeerd, hij had grappige oogjes en hij maakte een verder vrij saai en zakelijk softwarepakket als Office een stuk vrolijker.

Hij wordt vaak gemist en dood verklaard, maar hij is helemaal terug van weggeweest. In Teams kun je hem nu als achtergrond gebruiken, waarin hij vrolijk tussen de paperassen staat. Hij is niet de enige nostalgie die terugkeert: ook een klassieker als Solitaire is ook kiesbaar als achtergrond in het veelgebruikte samenwerkingsplatform Teams. Er zijn naast Clippy en Solitaire nog twee ‘throwback’-plaatjes, waarmee je met je collega’s even herinneringen kunt ophalen.