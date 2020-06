​Slack wil strijd aangaan met Microsoft Teams

Slack is al een van de meest populaire samenwerkplatforms ter wereld, maar Microsoft zet ook aardig wat gas op het pushen van Microsoft Teams (en heeft daarbij geen problemen om Slack aan te vallen). Daarom heeft Slack besloten de kracht van een andere reus erbij te halen om de strijd te kunnen winnen: Amazon.



Slack en Amazon

In een overeenkomst hebben de twee bedrijven bepaald dat Amazon-medewerkers Slack gaan gebruiken. Daarnaast laat Slack de videoconferentiemogelijkheden binnen het platform over aan Chime. Chime is het videoplatform van Amazon. Slack maakt zelf al langere tijd gebruik van Amazon Web Services, de clouddienst van Amazon. Hiermee kunnen bedrijven hun beveiliging, machine learning en opslag regelen. Een mooie, gelijkwaardige samenwerking dus. Amazon heeft namelijk nogal wat medewerkers: 840.000 om precies te zijn, al is het niet zeker dat die ook allemaal meteen volop overgaan op Slack. Dat is dan ook meteen de grootste klant van Slack, want het overstijgt IBM met zijn 350.000 medewerkers.

Het is bovendien voor Slack een behoorlijke aanwinst om een bedrijf met meer expertise op het gebied van videoconferencing in te zetten. Als Microsoft ergens sterk in is, dan is dat zeker Skype en Teams waar het gaat om videobellen. Er was wel al iets mogelijk in Slack, maar het wil vooral zorgen dat ook de mobiele variant van Slack wordt voorzien van videobelmogelijkheden. Daarnaast, zo schrijft TheVerge naar aanleiding van een interview met Slack, wil het meer doen met transcriptie. Uiteindelijk kan er echter ook meer worden gedaan met bijvoorbeeld chatbots en dataoverdraging tussen AWS en Slack.