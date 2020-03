​Thuiswerken door coronavirus? Zo blijft je personeel geïnformeerd!

Het coronavirus heeft inmiddels steeds grotere delen van de wereld in zijn greep. Met bijna vierhonderd coronapatiënten in ons land, worden ook de maatregelen in Nederland telkens strenger. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft voor mensen met milde klachten in Noord-Brabant al het advies om school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn, te vermijden. Dat wordt ook wel social distancing genoemd: een infectiebestrijdingsmaatregel die de verspreiding van zeer besmettelijke ziekten moet stoppen of vertragen. Voor sommige Nederlandse werkgevers en werknemers biedt thuiswerken een uitkomst. Maar hoe zorg je ervoor dat thuiswerken niet ten koste gaat van samenwerking met collega’s en interne communicatie? Lees hoe jij je werknemers thuis met elkaar in contact, én op de hoogte van belangrijk bedrijfsnieuws houdt.

William Hanage, vooraanstaand epidemioloog aan Harvard TH Chan School of Public Health in Boston vertelt aan de Britse krant The Guardian dat ‘iedereen die vanuit thuis kan werken, dat zou moeten doen. Thuiswerken zal je niet compleet beschermen, maar heeft wel één belangrijk voordeel: door thuis te werken, stel je een eventuele infectie met volledige zekerheid uit.’ Volgens Hanage is het vertragen van de ontwikkeling van lokale uitbraken en het verlagen van het aantal infecties belangrijk om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorgsystemen hun capaciteit niet overschrijden. Roy Anderson, toonaangevend epidemioloog aan Imperial College London en voormalig wetenschappelijk hoofdadviseur van het Engelse ministerie van Defensie, houdt zich aan dit advies: hij kondigde beschermende maatregelen aan voor zijn personeel. Hun dagelijkse onderzoeksprojectbesprekingen zullen voortaan plaatsvinden via Skype, WhatsApp en Microsoft Teams. Zo hoopt hij zijn personeel gezond en veilig te houden.

Kleine kanttekening

Sommige wetenschappers plaatsen wel een lichte kanttekening bij het advies om thuis te werken. Mark Woolhouse, professor in de epidemiologie van besmettelijke ziekten aan de Universiteit van Edinburgh, geeft aan dat de timing van het thuiswerken cruciaal is om daadwerkelijk een verschil te maken. Als bedrijven te vroeg beginnen met massaal thuiswerken, hebben ze niet veel invloed. Beginnen ze te laat, dan kunnen ze ook geen bijdrage meer leveren. En, het belangrijkste punt: op een gegeven moment zullen bedrijven er weer mee moeten stoppen. Dat punt moet niet te vroeg in de toekomst liggen, anders heeft thuiswerken geen zin. Maar als je thuiswerken goed organiseert, kun je het zo lang als nodig volhouden.

Thuiswerken: potentiële virusremmer

Door thuis te werken voorkom je dat je zelf besmet raakt. In worst case, als jij besmet bent, kun je door thuis te werken ook voorkomen dat je anderen besmet. Zo zou thuiswerken dus, mits goed getimed, op den duur kunnen leiden tot een verlaging van het aantal infecties. Maar thuiswerken is voor veel organisaties makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe zorg je ervoor dat het niet ten koste gaat van de communicatie en de samenwerking tussen en naar collega’s, en daarmee ook de productiviteit?