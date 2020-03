Gaan we massaal thuiswerken vanwege het coronavirus?

Door het coronavirus worden niet alleen evenementen afgelast, sommige bedrijven roepen medewerkers al op om voorlopig thuis te werken. Zo roept Apple CEO Tim Cook wereldwijd medewerkers op om thuis te werken zodat zij niet ziek kunnen worden. Nieuwssite Bloomberg kreeg een interne memo in handen waarin staat: “Voel je vrij om op afstand te werken als je werk dat toelaat”.

Steeds meer grote techbedrijven in de Verenigde Staten vragen hun medewerkers om de komende tijd thuis te werken. De kans bestaat dat we dit in Nederland ook mee gaan maken, zeker nu het aantal besmettingen nog dagelijks toeneemt.

Maandenlang thuiswerken

In China werkt een deel van de bevolking al maandenlang vanuit huis. Om nieuwe besmettingen te voorkomen, krijgen veel medewerkers de mededeling om van afstand te werken. De impact van het coronavirus op de Chinese economie is enorm. Niet voor iedereen is werken vanuit huis een optie. Fabrieken in China zijn vaak nog gesloten of het is voor medewerkers onmogelijk om er te komen. In het land zijn veel wegblokkades opgezet waardoor mensen vastzitten in hun dorpen. Overigens kan het vele thuiswerken in China ook leiden tot enorme kostenbesparingen omdat bedrijven ontdekken dat meer mensen in de toekomst van afstand kunnen werken.

Microsoft zag in China het gebruik van de betaalde dienst Teams toenemen met 200 procent en ook Slack en Zoom profiteren op deze manier van het coronavirus.

Veilig thuiswerken

Om op een veilige manier bij documenten te komen is een VPN-verbinding een vereiste. Je wil immers voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt. Je zal wel een stabiele internetverbinding moeten hebben thuis en je werkgever zorgt voor een beveiligde VPN-verbinding. Hiermee kun je zonder problemen bij bedrijfsinformatie komen. Het is aan te raden om een digitale omgeving te creëren waar jij en je collega's kunnen samenwerken. Daarvoor zijn bijvoorbeeld Slack en Microsoft Teams geschikt.

Problemen met de internetverbinding thuis

Een goede internetverbinding is een randvoorwaarde om fijn thuis te kunnen werken. 54 procent van de Nederlandse consumenten heeft problemen met het thuisnetwerk, zo blijk uit onderzoek van OnPoll in opdracht van reichelt elektronik. Een vijfde van de respondenten heeft in sommige delen van het huis zelfs helemaal geen of een heel zwak, signaal. We gebruiken internet het meest tussen 18.00u en 22.00u.

Tips voor thuiswerken

Misschien werk je al regelmatig vanuit huis, dan heb je waarschijnlijk al een fijne plek en vast ritme gevonden. Wij geven je graag nog een aantal tips voor als het echt zover komt en je langere tijd vanuit huis moet werken.