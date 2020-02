Deze evenementen zijn al afgezegd of verplaatst in verband met het coronavirus

Het jaarlijkse MWC was al wekenlang in de greep van het coronavirus en, nadat verschillende grote namen zich terugtrokken, besloot de organisatie het hele feest maar af te blazen. Een behoorlijk heftig besluit, aangezien het Mobile World Congress het grootste evenement is van en voor de wereldwijde telecomindustrie en jaarlijks mag rekenen op zo'n 100.000 bezoekers.

The Tokyo Marathon 2020 will be held only for the marathon elites and the wheelchair elites. For registered runners of Tokyo Marathon 2020, please access the link below for more information. https://t.co/jV76KOhWfS

Iedere 2 jaar vindt in Peking een grote autoshow plaats. Deze zou 21 april van start gaan maar wordt verplaatst in verband met het coronavirus. Het is een enorm evenement, dat in 2018 nog 820.000 bezoekers trok.

China’s annual auto show in Beijing will be pushed back because of the novel coronavirus outbreak https://t.co/Kn75zUrkin

Facebook's San Fransisco Summit

De summit van Facebook zou 9 tot 12 maart plaatsvinden in San Francisco en er werden meer dan 4000 deelnemers verwacht. Door dreiging van het coronavirus heeft de organisatie besloten dat, vanwege het gevaar dat het meebrengt voor de volksgezondheid, het evenement niet doorgaat.

Verschillende sportevenementen in China

Veel internationale sportevenementen die de komende tijd in China plaatsvinden, zijn verschoven of gecanceld. Onder andere de Asian Champions League (voetbal) is uitgesteld en voorlopig verplaatst naar april en mei. De World Athletics Indoor Chamionships zijn naar volgend jaar verplaatst. Ook de Grand Prix van China, die gepland staat voor 19 april in Shanghai, is uitgesteld.

Olympische spelen Tokyo 2020?

Het wordt inmiddels steeds spannender of de Olympische Spelen, die starten op 24 juli in Tokyo, wel door kunnen gaan. Zeker nu verschillende kwalificatiewedstrijden zijn uitgesteld ontstaan er grote zorgen onder de atleten en organisatie. "We are extremely worried that the spread of the virus could pour cold water on momentum for the Games," zei Toshiro Muto, chief executive officer van the Tokyo Organising Committee.