Wie is de mol? Hints en opvallende acties uit aflevering 9!

We weten natuurlijk dat volgende week tijdens de grote finale van Wie is de mol? 2020 live in Vondel CS eindelijk de mol wordt onthuld. Toch waren we verrast dat er dit jaar 4 kandidaten in de finale staan. 2 verliezers, een winnaar en de mol?. Er is niemand meer afgevallen tijdens of na aflevering 9 en Buddy, Miljuschka, Nathan en Rob mochten de finaletest maken. Leonie was vorige week dus de laatste kandidaat die op de drempel van de finale het spel heeft verlaten. De pot is trouwens ein-de-lijk hoger dan het felbegeerde bedrag van € 10.000, al weten we nog niet wat het definitieve bedrag is.

Sturen



De titel van aflevering 9 was sturen. Slaat dat op de mol die kandidaten verkeerd probeerde te sturen tijdens de laatste opdracht richtingsgevoel? Het was een aflevering waarin de kandidaten eindelijk eens opdrachten kregen die echt een link met China hadden. Inclusief indrukkend mooie beelden, zoals tijdens de eerste opdracht cijferkunde. En ook heel Chinees: night markets. Iedereen die weleens in Zuidoost-Azië is geweest weet dat de lokale bevolking tijdens etenstijd massaal naar night markets gaat om daar een hapje te eten.

Omdat alle kandidaten Leonie als mol hadden, was deze aflevering extra leuk omdat ze elkaar weer eens heel verdacht vinden. Het bondje tussen Buddy en Miljuschka lijkt nu ook definitief voorbij, om de finale goed te spelen delen ze hun verdenkingen niet meer met elkaar. We hebben alle hints en opvallende acties uit aflevering 9 van Wie is mol? weer voor je op een rijtje gezet.