    14.08.2025
    Entertainment

    Jason Bourne blijft bij Universal: betekent dat een nieuwe film?

    By: Laura Jenny

    BlogEntertainment

    Hij werd wakker op een schip, zonder dat hij enig idee had wie hij ook alweer was. De Jason Bourne-films gebaseerd op de boeken van Tom Clancy hebben het altijd erg goed gedaan. Het is dan ook fijn om te horen dat de rechten van Jason Bourne bij Universal blijven. Maar betekent dat ook een nieuwe film?

    Jason Bourne

    Zeker! Joe Barton, bekend van The Lazarus Project en Black Doves, werkt aan een script. Regisseur Edward Berger heeft na zijn Oscar voor All Quiet on the Western Front wel oren naar om een nieuwe Jason Bourne-film te regisseren. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat hoofdrolspeler Matt Damon terug is om Bourne te spelen. Dat is wel fijn: het zou toch een beetje gek zijn als dat ineens een ander is. Bovendien lijkt Damon er ook heel veel plezier in te hebben.

    Het klinkt dus alsof er een goede basis is voor een nieuw avontuur waarin Jason Bourne weer moet vluchten van allerlei mensen die iets van hem willen. Er zijn al vijf Bourne-films, maar we kunnen niet genoeg krijgen van die verhalen. In de laatste film, dat is Jason Bourne uit 2016, moet hij zijn identiteit beschermen en balanceren tussen zijn verleden en de moderne wereld waarin toch erg veel camera’s hangen.

    Dat wordt in een nieuwe film natuurlijk helemaal interessant, nu er nog meer smartphones, slimme brillen en AI zijn. Kortom: wij zijn hyped en het is de hoogste tijd voor een Bourne-marathon, voor hij straks her-Bourne is. De franchise staat op Amazon Prime Video en er zijn ook films op Videoland te vinden.

    Laura Jenny
    Laura Jenny
    Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

