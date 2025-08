Deze slimme bril onthoudt je herinneringen voor je

Heb je er wel eens over nagedacht welke acteur je zou moeten spelen als er ooit een film over je werd gemaakt? Of denk jij vooral aan de stem die het verhaal moet vertellen? Op dat laatste is nu misschien wel een antwoord, want Brilliant Labs heeft iets bedacht waarmee je leven wordt naverteld. En dat werkt via een bril.

Brilliant Labs Halo

Ideaal voor wie maar moeilijk dingen kan onthouden: Halo smartglasses. Deze bril komt van Brilliant Labs en wordt vooral gedreven door de kunstmatige intelligentie die het bedrijf maakt. Het onthoudt dingen voor je die je anders zou vergeten, dankzij die AI, die Noa heet. Het heeft een ‘Narrative memory’-modus waarmee de AI onthoudt wat je ziet, zegt en hoort. Niet gewoon een momentje dat je uitzoekt, niet iets wat een dagje aanstaat: het zou om jaren gaan.

Dat zou niet alleen ideaal zijn om bepaalde situaties terug te halen om te herinneren of om je punt te maken, maar ook om in terug te zoeken. ‘Had ik nou kaartjes gekocht voor het concert van Drake?’ of ‘Hoeveel scheppen suiker zei oma nou dat er in de appeltaart moesten?’ zijn dan vragen die de AI waarschijnlijk vrij makkelijk moet kunnen beantwoorden. Het voelt tegelijkertijd heel erg futuristisch: het wordt immers een soort tweede geheugen, maar dan eentje die alles onthoudt.