OnePlus introduceert voordelige tablet OnePlus Pad Lite

OnePlus introduceert op 14 augustus een goedkopere tablet in de vorm van de OnePlus Pad Lite. Het gaat om een tablet met een 11 inch scherm, 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Maar het meest opmerkelijke is de adviesprijs van 229 euro, waarmee het een vrij voordelige tablet is.

OnePlus Pad Lite

Dat klopt ook wel, want je krijgt er bijvoorbeeld geen OLED-scherm op: het is een LCD die kan verversen op 90 Hertz. De resolutie is 1920 x 1200 pixels en het is dus een vrij bescheiden tablet. De motor in de tablet is de MediaTek Helio G100-processor en de accu is 9340 mAh. Hij kan op 33 Watt opladen.

Het lijkt er niet op dat OnePlus er ook zijn nieuwe AI-mogelijkheden op uitbrengt, maar dat is nog afwachten. De tablet is een soort zusje van de OnePlus Pad die eerder dit jaar verscheen en zo’n 500 tot 600 euro kost. Een van de verschillen is de IP-rating: de Lite heeft een IP42-rating en je moet dus erg oppassen met water bij dit blauwgrijze apparaat in de buurt.

Ook zijn de camera’s wat minder: een 5 megapixel camera voor en ook een 5 megapixel camera achter. De grote OnePlus Pad is 13,2 inch en heeft een 8 megapixel-camera voor en achter een 13 megapixel-camera. Die tablet heeft ook meerdere cofiguraties qua opslag.