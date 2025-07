JBL PartyBox Encore 2: De ideale speaker voor elk feest!

Wat kun je verwachten bij de JBL PartyBox Encore 2?

De PartyBox Encore 2 is compact van formaat en lichtgewicht, met een netto gewicht van slechts 6,4 kilo. Wanneer je de speaker uitpakt, ontvang je niet alleen de PartyBox zelf, maar ook een JBL-microfoon, een oplaadkabel en een handige quick start guide. De speaker is eenvoudig te bedienen, en de knoppen spreken voor zich. Net zoals andere JBL-modellen kun je de kleuren aanpassen en zelfs je stemklanken een persoonlijke touch geven.

Een extra pluspunt is dat je de PartyBox niet alleen voor karaoke kunt gebruiken, maar ook voor epische gitaarsolo’s. De speaker beschikt namelijk over een aansluiting voor een gitaarkabel. En als kers op de taart maakt de AI Sound Boost gebruik van kunstmatige intelligentie om het geluid krachtiger te maken, met minder vervorming.

Alle specificaties op een rijtje

Wil je weten wat je precies krijgt met de JBL PartyBox Encore 2? Hier zijn de belangrijkste specificaties:

Prijs: €349,99

Output (W): 1000W RMS

Signaal-ruisverhouding: >80dB

Frequentiebereik: 40Hz – 20kHz

Afmetingen: 319,5 x 338,6 x 263 mm

Netto gewicht: 6,4 kg

Oplaadtijd: < 3,5 uur

Maximale afspeeltijd: 15 uur

Bluetooth versie: 5.4

Met deze krachtpatser kun je zonder twijfel de mooiste feestjes draaien. Of je nu een gezellige borrel houdt of een groot feest organiseert, met de Auracast-functie kun je het geluid perfect verspreiden over meerdere speakers. Een absolute aanrader voor iedereen die op zoek is naar een topkwaliteit speaker of gewoon heel graag karaoke zingt!