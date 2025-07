De LEGO Game Boy is een must voor gamers: hoe werkt het schermpje?

LEGO heeft hem na heel wat teasen uit de doeken gedaan: de LEGO Game Boy. We zijn in de afgelopen jaren al op veel verschillende retro-game-apparaten getrakteerd, maar deze Game Boy van de bekende steentjes belooft een hit te worden. Hij is namelijk vergeleken bij de grotere consoles betaalbaarder: 59,99 euro. Maar, hoe werkt dat schermpje dan?

LEGO Game Boy

De Game Boy is een icoon: het was de eerste draagbare gameconsole met verwisselbare cartridges en hij was enorm stevig gebouwd. Hi zou zelfs een bomexplosie hebben overleefd. Tetris zat erop en dat was een gouden greep: nog steeds vinden veel mensen dat fantastisch. Ook is Game Boy de handheld waarop we Pokemon leerden kennen: Pokemon Red & Blue verscheen in 1996. Er zijn meer dan 118 miljoen Game Boys verkocht (inclusief de later uitgebrachte Game Boy Color met kleurenscherm) en hij kostte destijds zo’n 150 gulden, wat zonder inflatiecorrectie neerkomt op 70 euro.

Een LEGO Game Boy is geen echte handheld. Je kunt er dus niet op gamen, al zou dat wel heel tof zijn. Wel is hij natuurgetrouw aan het origineel uit 1989: het is een 1 op 1 replica. Hij was natuurlijk grijs, dus dat betekent dat je veel grijze steentjes kunt verwachten. Daarnaast zit de vierpuntsdruktoets erbij, net als de A- en B-knoppen, select en start, en kun je ook echt op alle knoppen drukken.