TikTok-eigenaar ByteDance wil met eigen AR-bril komen

Het is nog pril

Het is nog wel een pril project. Er schijnt nog geen definitief design te zijn en er zijn ook nog geen specificaties bekend. Het lijkt ons wel een heel logische nieuwe stap voor ByteDance, dat zo’n bril ideaal kan gebruiken om mensen meer TikToks te serveren. Dat niet alleen: de camera’s die ongetwijfeld aan de bril worden toegevoegd kunnen weer zorgen dat je TikToks in een first person-perspectief kunt opnemen.

We hopen dan ook dat het een bril wordt zoals de Meta x Ray-Ban, die wat subtieler zijn, in plaats van dat het een hele soort skibril-achtige situatie op je hoofd wordt. Waarschijnlijk wordt er wel gekozen voor een wat normaler montuur, want dat is wat we ook bij de concurrentie zien. Op die manier is het een wat subtieler apparaat dat je waarschijnlijk vaker draagt dan zo’n grote bril zoals die van Apple, die je weliswaar digitale ogen geeft, maar toch niet echt heel geschikt is om te dragen als je bijvoorbeeld op straat loopt.