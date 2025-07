LEGO brengt iconische Transformers Soundwave tot leven – inclusief cassettes!

Na het grote succes van LEGO Icons Optimus Prime in 2022, is er nu een nieuwe set voor Transformers-fans: LEGO Icons Soundwave (set 10358). Deze klassieke Decepticon uit de originele G1-serie is volledig transformeerbaar – en bevat een geluidssteen. Deze activeer je met de afspeelknop. En zal een aantal herkenbare audiofragmenten (hier te horen) afspelen.

De set bestaat 1.505 steentjes, is gericht op AFOL’s, en verschijnt op 4 augustus 2025.

Volledig transformeerbaar, net als vroeger

Net als de originele speelgoedversie uit de jaren 80, kan deze LEGO Soundwave echt transformeren: van robot naar cassette-deck en weer terug. Daarbij behoudt het model zijn robuuste look, scherpe details en herkenbare kleurstelling.

In robotvorm is Soundwave ruim 26 centimeter hoog, met beweegbare armen en benen voor display of actieposes.

Inclusief Ravage, Laserbeak en meer

Een van de coolste features? De bijgeleverde mini-cassettes:

Laserbeak

Ravage

Rumble

Buzzsaw

Ze passen letterlijk in Soundwaves borst – en ja, ze zijn ook zelf te transformeren van cassette naar beestachtige mini-robots.

Voor LEGO- én Transformers-fans is dit een directe knipoog naar de jaren 80, inclusief de iconische functie die Soundwave destijds uniek maakte in de franchise.