The X-Files krijgt LEGO-set voor ultieme sci-fi-nostalgie

“The truth is out there”, maar ook een LEGO-set. Dankzij een creatieveling op LEGO Ideas krijgt de populaire science fiction-serie uit de jaren ‘90 een nieuwe vertolking in de vorm van een LEGO-set. De set doet ons denken aan de Upside Down van Stranger Things en dat is niet zo gek: het heeft ongeveer dezelfde opzet, met een boven de grond en een onder de grond inkijkje. Dit is wat je moet weten over deze nieuwe speel- en neerzet-set.

X-Files LEGO-set

Hij heeft een UFO, een alien en natuurlijk Scully en Mulder die het allemaal gadeslaan. Het ‘beneden’-gedeelte is het kantoor van Mulder, inclusief Wanted-posters op zijn prikbord, een koffiemok, awards en een engerd die het alles aanschouwt. We zijn ook fan van de schattige bigfoot die tot deze set behoort. Of zou het toch de Jersey Devil zijn? In ieder geval is het een leuke toevoeging aan de set, die uit ruim 2.000 steentjes bestaat.