E-bikemerk Cowboy zou failliet gaan, maar is gered

Het Belgische e-bikemerk Cowboy is gered van een faillissement. Het leek er even op dat er zulke onherstelbare problemen waren ontstaan dat het niet meer goed kon komen, maar er is nu een financiering gekomen vanuit de bank voor de korte termijn. Ook is er gedacht aan de lange termijn.

Cowboy e-bikes

Die lange termijn wordt gedekt door Rebirth Group Holding SA, dat hopelijk voor Cowboy zijn naam waarmaakt. Bovendien is er ook werk aan de winkel voor Cowboy, want dat heeft het qua communicatie niet erg handig aangepakt de laatste tijd. Slechte communicatie, een mogelijk naderend einde: het zijn geen dingen waardoor consumenten veel vertrouwen in een bedrijf krijgen.

Cowboy maakt zijn excuses voor deze communicatiefout. Bovendien hebben sommige mensen heel lang moeten wachten tot ze meer hoorden over hun fiets, omdat er grote vertragingen waren ontstaan en er niet zoveel over werd uitgelegd over het waarom, of mensen op de hoogte werden gehouden. Cowboy leek het beter om pas iets te laten weten als er echte vooruitgang was. Maar ja, dat heeft bij sommige klanten wel voor een deuk in het vertrouwen gezorgd.