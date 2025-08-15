E-bikemerk Cowboy zou failliet gaan, maar is gered

Het Belgische e-bikemerk Cowboy is gered van een faillissement. Het leek er even op dat er zulke onherstelbare problemen waren ontstaan dat het niet meer goed kon komen, maar er is nu een financiering gekomen vanuit de bank voor de korte termijn. Ook is er gedacht aan de lange termijn.
Die lange termijn wordt gedekt door Rebirth Group Holding SA, dat hopelijk voor Cowboy zijn naam waarmaakt. Bovendien is er ook werk aan de winkel voor Cowboy, want dat heeft het qua communicatie niet erg handig aangepakt de laatste tijd. Slechte communicatie, een mogelijk naderend einde: het zijn geen dingen waardoor consumenten veel vertrouwen in een bedrijf krijgen.
Cowboy maakt zijn excuses voor deze communicatiefout. Bovendien hebben sommige mensen heel lang moeten wachten tot ze meer hoorden over hun fiets, omdat er grote vertragingen waren ontstaan en er niet zoveel over werd uitgelegd over het waarom, of mensen op de hoogte werden gehouden. Cowboy leek het beter om pas iets te laten weten als er echte vooruitgang was. Maar ja, dat heeft bij sommige klanten wel voor een deuk in het vertrouwen gezorgd.
Het merk zegt dat de productie nu weer wat meer stabiliseert en teruggaat naar normaal. Het zegt zelf dat het er nog niet is, maar dat het nog steeds sterk is en strijdend. Het is goed nieuws voor mensen die al een Cowboy hebben: zij hoeven niet te vrezen dat hun fiets niet meer kan worden gemaakt. We hebben dat onder andere gezien bij VanMoof, dat winkels sloot en ineens geen onderdelen meer kon leveren voor de fietsen. Dat is voor Cowboy gelukkig even van de baan.
Dat veel e-bikemakers de laatste jaren in zwaar weer verkeren heeft onder andere te maken met een enorme stijging van de vraag naar fietsen in de coronapandemie, waardoor er enorm werd opgeschaald. Vervolgens was de pandemie over en was er niet meer zoveel vraag. Grote voorraden betekenen veel kosten. Daarnaast zijn de grondstoffen voor de fietsen enorm gestegen in prijs. Daarnaast komen er wel allerlei goedkopere alternatieven uit China, en werd in Nederland ook nog eens de fatbike heel populair: hierdoor krijgt een bedrijf als Cowboy het moeilijk.
Het is te hopen dat deze financiële oplossingen voor Cowboy zorgen voor een stabielere periode waarin het hopelijk kan herstellen, en zich klaar kan maken voor de toekomst. Hopelijk met betere plannen dan het gamen op de fiets, dat door gemeente Amsterdam meteen met dat plan moest stoppen.