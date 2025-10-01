Google kondigt Google Home Speaker aan met bal-achtig design

Google heeft een nieuwe bal-vormige smarthomespeaker uit de doeken gedaan. Het gaat om Google Home Speaker, die wat meer lijkt op de HomePod van Apple en de Echo van Amazon. Het nieuwe is dat mensen op deze luidspreker praten met Gemini in plaats van de Google Assistent. Daarnaast heeft Google zijn Google Home-app een heel ander design gegeven, introduceert het een nieuw abonnement en komt het met meerdere nieuwe camera’s van zijn Nest-smarthomelijn.
Google komt met de nieuwe Google Home Speaker die een lichtring aan de onderzijde heeft en 360 graden audio kan voortbrengen, waardoor de hele ruimte met geluid kan worden gevuld. Je kunt er ook twee koppelen voor een stereo-ervaring. De speaker komt er in vier kleuren: zachtgroen, felroze, lichtgrijs en donkergrijs. Wat de prijs in Nederland wordt is nog onbekend, maar hij kost 99 dollar dus het zal daar niet ver vanaf liggen.
Google komt daarnaast met nieuwe Nest-gadgets en zorgt dat je alle Nest-apparaten straks in de Google Home-app kunt aansturen, waardoor wisselen van apps niet meer nodig is. De metamorfose van de Google Home-app zorgt dat je een overzichtspagina hebt, een gebeurtenissenpagina en een pagina waar de routines komen te staan. Je kunt dankzij AI ook duidelijkere omschrijvingen krijgen van wie er voor je deur staat of zoeken naar bepaalde momenten, zoals wanneer iemand specifiek een bos bloemen in zijn handen hield.
De nieuwe Nest-camera’s zijn de Nest Cam Indoor (derde generatie), Nest Cam Outdoor (tweede generatie) en Nest Doorbell (derde generatie). De deurbel komt nog niet naar Europa, maar de andere twee wel. Ze filmen in 2K HDR en kunnen als het donker is beter weergeven wat er allemaal gebeurt. De camera’s kosten 100 en 150 euro.