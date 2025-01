Google Home weet wanneer je thuis bent door Chromecast

Google Home doet zijn naam eer aan: hij weet namelijk precies wanneer jij ‘home’ bent. Google Home is de smarthome-app van Google waarin je allerlei slimme apparaten kunt inladen. Denk aan je slimme lampen, je beveiligingssysteem en je camera’s. Daarmee kan de app soms al zien dat je thuis bent, maar er is een nieuwe manier om dat te doen: via je Chromecast of je Google TV Streamer.

Google Home

Google heeft het nog niet openbaar uitgerold, het is nog een test: Google Home’s optie om te zien via je je Chromecast of je Google TV Streamer dat je thuis bent. Je vindt dit onder Aanwezigheidsdetectie. Eerder kon Google in principe natuurlijk ook al inschatten dat je thuis was als je je Chromecast aanzette, maar nu wordt het dieper geïntegreerd in de app. Het weet onder andere door de microfoons dat je thuis bent, maar alleen wanneer je daar zelf tegen begint te praten.

Waarom zou het handig zijn dat dat Google weet dat je thuis bent? Dat is handig omdat je daardoor routines kunt toepassen. Bijvoorbeeld dat bepaalde lampen aan moeten gaan wanneer Google Home weet dat je thuis bent. Je kunt zo hele kettingreacties maken van smarthome-gadgets die aan of uitgaan afhankelijk van jouw locatie.