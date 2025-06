Kapow! SpaceX Starship ontploft buiten lancering om

Er was gelukkig rekening gehouden met de veilige afstand, waardoor er iemand gewond is geraakt op of rondom de Starbase in Texas. Zelfs uren na de explosie brandt het nog steeds. Het vervelende is dat de testlocatie hiermee waarschijnlijk schade oploopt wat een enorme vertraging kan veroorzaken. Elon Musk zegt dat het waarschijnlijk ligt aan een stikstof-drukvat in het laadruim onder zijn beproevingsdruk is uitgevallen. Volgens de SpaceX-baas is dat voor het eerst voor dit type raket (versie 2 om precies te zijn).

SpaceX schrijft in een statement: “Op woensdag 18 juni omstreeks 23.00 uur CT ondervond het Starship, dat zich voorbereidde op de tiende vlucht, een ernstige anomalie tijdens een teststand op Starbase. Gedurende de operatie werd een veilige zone rond de locatie gehandhaafd en al het personeel was veilig en wel. Ons Starbase-team werkt actief aan de beveiliging van de testlocatie en de directe omgeving, in samenwerking met lokale autoriteiten. Er is geen gevaar voor omwonenden en we vragen iedereen om niet in de buurt van het testterrein te komen terwijl de veiligheidsoperaties doorgaan.”