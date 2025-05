Weer een mislukte lancering voor SpaceX: Starship ontploft

Derde tegenslag voor SpaceX

Musk zou na de mislukte lancering een woordje doen om meer uit te leggen, maar hij kwam niet opdagen. Het moet ook wel een teleurstelling zijn om te verwerken: geen enkele van de doelstellingen voor deze missie zijn gehaald. Het 122 meter hoge gevaarte heeft bij lanceringen van de Federal Aviation Administration zelfs al een extra groot ‘gevarengebied’ gekregen omdat de lanceringen de laatste paar keren niet geweldig verliepen. Ook mag SpaceX is niet meer op drukke momenten lanceren, omdat vliegmaatschappijen er dan last van hebben en vertragingen oplopen.

Zoals het SpaceX betaamd werd er niet gesproken over een mislukking of een tegenslag, er was vooral veel blijdschap dat er weer veel data is verzameld om te bestuderen. Daarin zit het niet fout: het belangrijke aan mislukte tests is dat je beter leert wat er allemaal mis kan gaan, dan wanneer een test volledig op rolletjes loopt. Het is dus niet alleen maar een pleister op de wonde, maar tegelijkertijd betekenen mislukte tests wel iets, zeker als het keer op keer gebeurt. NASA heeft een contract met SpaceX om het gebruik van Starship en dat het steeds in een hoopje puin eindigt wanneer hij wordt gelanceerd, maakt het vertrouwen in de missie er niet beter op.

Elon Musk sprak zich wel uit op X en zei dat de lanceringen van SpaceX’ Starship in de komende 3 vluchten elkaar in sneller tempo opvolgen. Ook geeft hij aan dat een lek in de belangrijkste brandstoftank voor problemen heeft gezorgd.