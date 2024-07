SpaceX-lancering faalt voor het eerst in bijna 10 jaar

Ruimtebedrijf SpaceX heeft een Falcon 9-raket die in de problemen zit. Sinds 2016 doet het ruimtebedrijf volledig succesvol de ene lancering na de andere, maar nu is er voor het eerst weer een met de Falcon-9 mislukt. De raket landde zoals het plan was op aarde, maar toen de tweede trap ontstak ontplofte de motor.

SpaceX-lancering

De lancering vanuit de Vandenberg Space Force Base in Californië werd gelivestreamd op YouTube, maar daar leek alles koek en ei. Dat was het echter niet. De 20 nieuwe Starlink-satellieten die in de baan rond de aarde moeten worden gebracht, zullen daar waarschijnlijk nooit aankomen.

De stijging ging goed, maar nadat de stream op YouTube was afgelopen bleek dat de Merlin-motor in de tweede raket het liet afweten. De satellieten zijn in een soort noodplan in de lagere baan rond de aarde geplaatst, maar of ze het op eigen houtje gaan redden naar de hogere baan, dat is onbekend. Ze hebben hun eigen stuwmotoren dus dit wordt zeker geprobeerd, maar als ze dat niet lukt, dan is het over en uit.

We’re updating satellite software to run the ion thrusters at their equivalent of warp 9. Unlike a Star Trek episode, this will probably not work, but it’s worth a shot. The satellite thrusters need to raise orbit faster than atmospheric drag pulls them down or they burn up. — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024

Dampkring

De satellieten zullen bij mislukking van de tocht naar boven, die volgens Musk waarschijnlijk niet werkt, de kant van de aarde worden opgetrokken. Daarna gaan ze richting de dampkring, waar ze als het goed is verbranden. We zeggen als het goed is, want niet altijd hebben ruimteorganisaties het bij het juiste eind als ze stellen dat bijna alles wel verbrand in de dampkring. Hier hebben we recent nog aandacht aan besteed.

SpaceX zegt dat er waarschijnlijk iets kapot ging in de motor, wat komt doordat er veel ijsvorming was of waardoor er veel ijsvorming was. Het is een unicum voor de Falcon 9: normaliter zijn die raketten enorm betrouwbaar. De laatste keer dat er een explodeerde was in 2016, met een Israelische communicatiesatelliet. Hopelijk is het de komende 8/9 jaar weer rustig op dit gebied, al is het dus eerst nog hopen dat er echt niets van de satellieten op de aarde neerkomt wanneer ze terugkeren in de dampkring.