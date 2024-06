Waarom de maanreis dearMoon niet meer doorgaat

Het is inderdaad zo dat dit project afhankelijk is van Starship, het gigantische gevaarte waarmee Elon Musk met zijn SpaceX hoopt een succes te maken. Tot nu toe gaat het oke, maar Starship heeft nog steeds niet gedaan wat het moet doen: we hebben het al meerdere malen in rook op zien gaan na een lancering.

Tegelijkertijd kun je je afvragen of Meazawa nog wel helemaal achter zijn plannen stond, en er nog wel geld voor heeft: het is nu een half jaar na de verwachte lanceerdatum en dat is voor ‘ruimtebegrippen’ niet zo heel lang. Vaak gaan er jaren over dit soort projecten heen, en zeker met de grootste raket ooit, had je kunnen bedenken dat er meer tijd in zou gaan zitten.

And just like that, the dreams of my crew are over.

I have such mixed emotions about dearMoon’s cancellation. Of course I’m extremely disappointed, having dreamt about this mission since I first heard about it in 2018 and even more for the last 3 years since the selection… https://t.co/ROC6JgFHGa

