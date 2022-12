​De ruimte: wat heeft 2023 in petto qua ruimte-avonturen?

2022 was een ontzettend spannend jaar als we het hebben over de ruimte. We kregen de eerste foto’s te zien van de James Webb-ruimtetelescoop en na veel gedoe is de eerste nieuwe maanmissie ook goed en wel voltooid. Wordt 2023 ook zo’n spannend jaar? Dit staat er te gebeuren.

De ruimte in 2023 We zien in 2023 sowieso weer veel satellietlanceringen op de planning staan. SpaceX gaat natuurlijk onverminderd door met het in de baan rond de aarde plaatsen van satellieten, terwijl we ook de eerste satellieten van Amazons Project Kuijper gaan zien vertrekken. Een interessante missie is de Polaris Dawn-missie van SpaceX. Dit de eerste keer dat SpaceX een volledig private ruimtetrip verzorgt en de persoon die het allemaal betaalt is Jared Isaacman, een miljardair. In maart 2023 gaat hij 1.200 kilometer de lucht in en staat er zelfs een ruimtewandeling op het programma. Daarnaast blijft SpaceX gefocust op het vervoeren van mensen naar het International Space Station. Er staan daarbij ook vast twee private missies naar het ISS op het programma: Axiom-2 en Axiom-3. Boeing komt na meerdere malen vertraging ook met een ruimtevaartuig genaamd Starliner dat in 2023 moet vertrekken met mensen aan boord.

De maan We willen uiteindelijk naar Mars, maar daarvoor moeten we vast oefenen op de maan. De eerste maanmissie van SpaceX met zijn Falcon 9-raket is nu al onderweg naar de Maan en arriveert begin 2023. Daarbij zien we dat het private ruimtevaartuig Hakuto-R van het Japanse ispace naar de maan onderweg is om daar rovers te plaatsen voor Japan en de Arabische Emiraten. Het is de bedoeling dat deze missie in maart landt en dat zou betekenen dat Japan de eerste private missie is die landt op de maan. Als de Verenigde Staten niet sneller zijn, want Astrobotic en Intuitive Machines werken ook allebei aan landers die ook ongeveer rond die tijd moeten landen: Peregrine en Nova-C. En Artemis dan, de maanmissie van NASA? Daar is helaas weinig interessante voortgang dit jaar: althans, niets dat direct met de maan te maken heeft. Artemis II is gepland voor 2024, maar uiteraard wordt er juist dit jaar heel veel achter de schermen gedaan om die missie een succes te maken. Intuitive Machines moeten we wel in de gaten houden, want die heeft zelfs een tweede maanlanding in het verschiet in 2023, naast landingen van India met Chandrayaan-3 en SLIM uit Japan (Smart Lander for Investigating Moon).

Jupiter In april gaat de European Space Agency weer de ruimte in, namelijk naar Jupiter. De missie heet JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) en die zal niet nu al op Jupiter arriveren, rustig aan. Het gevaarte komt waarschijnlijk in 2031 aan in de baan rond Jupiter, maar gaat wel vast op onderzoek uit op verschillende manen: specifiek ijzige manen, voor voorwerk. De oceanen onder het ijs zijn waarschijnlijk extreem diep en het is de vraag of er in die oceanen leven is of was.



Wetenschappelijk onderzoek ESA heeft nog meer in petto voor 2023: sowieso wil het eind 2023 eindelijk de Ariane 6-raket lanceren, die net als het grote ding van SpaceX bedoeld is om vrachtvervoer te verzorgen (waarover zometeen meer). Door technische problemen en corona is dat al vaak uitgesteld, dus het zal een opluchting zijn voor Europa als dat eenmaal is gelukt. Later in het jaar wordt de Euclid-telescoop gelanceerd. Deze telescoop is er om het donkere universum te onderzoeken, waarbij miljarden melkwegstelsels worden bestudeerd vanuit de duistere kant: de donkere materie en energie. NASA heeft ook iets interessants op het programma: het lanceert Psyche, dat ook bedoeld is om grote wetenschappelijke ontdekkingen te doen. Het ruimtevaartuig gaat naar 16 Psyche, een asteroïde die nog nooit van dichtbij is bekeken en blijkbaar vol metalen zit. Ook op aarde kunnen interessante wetenschappelijke onderzoeken volgen in 2023: OSIRIS-REx komt terug met monsters van de asteroïde Bennu. Kan die antwoord geven op de vraag hoe ons zonnestelsel tot stand kwam?

Starship en dearMoon Nog één grote lancering voor 2023 dan? SpaceX gigantische, grootste raket ooit gaat de lucht in: Starship. Het was eigenlijk de bedoeling eind 2022 te vertrekken, maar dat wordt 2023. Het is het grootste ruimtevaartuig dat mensen kan vervoeren en hij heeft verschillende doelen, waaronder vrachtvervoer. dearMoon gaat tot slot ook nog vertrekken, dat is een veel kleinere, private trip van de Japanse miljardair Yusaku Maezawa, die allerlei artiesten meeneemt, waaronder dj Steve Aoki. Wanneer dearMoon vertrekt is afhankelijk van hoe de lancering van Starship verloopt. Genoeg plannen dus voor 2023. Het is te hopen dat ze allemaal zonder problemen vertrekken. Ook is het nog even kijken naar Rusland, want die heeft zijn ruimteplannen voor het jaar nog niet duidelijk gemaakt. Maar goed, die hebben het helaas vrij druk op aarde, met een oorlog die ook al zijn invloed heeft gehad op initiatieven in de ruimte, zoals plannen van ESA en het samenwerkingsverband ISS. Het is dus niet alleen eens wens voor Oekraïne en de rest van de landen dat er een einde komt aan die oorlog, ook voor de ruimte, zodat er in 2023 volop en vrij kan worden ontdekt.