​Alles wat je moet weten over Project Kuiper van Amazon

Amazon gaat net als SpaceX tientallen lanceringen doen om satellieten rond de aarde te krijgen. Het doet dat via zusterbedrijf Kuiper Systems LLC onder de naam Project Kuiper . Dit is wat Amazon precies van plan is en waar die Nederlands klinkende naam vandaan komt.

Voor dat internet sluit je geen contract af met Amazon, maar met een provider die bij Amazon is aangesloten. De lanceringen gaan opvallend genoeg niet allemaal via Blue Origin, het ruimtebedrijf van Amazons Jeff Bezos. Blue Origin doet er 12 (met misschien nog 15 meer), maar Ariane 6 krijgt er 18 en United Launch Alliance mag met zijn Vulcan 38 lanceringen verzorgen. Zo komen de satellieten allemaal tussen de 590 en 630 kilometer boven aarde te hangen.

Project Kuiper is gestart in 2019 met als doel om een netwerk van satellieten in de baan rond de aarde te brengen voor internettoegang. Veel ook: wel 3276 satellieten moeten in een totaal van 83 raketlanceringen worden geplaatst. Het zal er ongeveer tien jaar mee bezig zijn en in totaal kost het zo’n 10 miljard dollar, maar dan moeten wel tientallen miljoenen mensen die nu geen toegang hebben tot internet online zijn via breedband internet (van maximaal 400 megabit per seconde).

André Kuiper?

Als je aan Kuiper denkt en aan de ruimte, dan denk je natuurlijk aan André Kuiper, één van de weinige astronauten die Nederland rijk is. Echter klopt dat niet, want de beste man heet André Kuipers met een s. Toch heeft Project Kuiper wel een Nederlands tintje. Het is namelijk Kuiper genoemd naar de Kuipergordel. Dit is een lijn van rots- en ijsblokken nabij de planeet Neptunes. De Nederlandse astronoom Gerard Kuiper is de persoon die deze gordel met miljarden deeltjes al in 1951 ontdekte. Waarom Amazon precies voor die naam heeft gekozen, dat is niet bekend. Misschien omdat hun gigantische aantallen satellieten ook uit zoveel kleine deeltjes bestaan? 3276 stuks is immers niet voor de poes…

Er is nog geen begindatum voor het lanceren van de satellieten, maar de verwachting is dat ze eind 2022 starten met twee prototypen die vervolgens minder dan vijf keer per dag over aarde vliegen. Kortom, SpaceX en OneWeb krijgen concurrentie. Dat niet alleen: de Europese Commissie werkt ook aan een eigen satellietnetwerk van 6 miljard euro om daarmee de digitale veiligheid te verbeteren en voor stabiel internet te zorgen door heel Europa.