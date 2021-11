​Amazon's project Kuiper en meer satellieten die internet leveren

Het is bekend geworden door Starlink, het bedrijf van Elon Musk: satellieten gebruiken om internettoegang te verzorgen. Starlink stuurt duizenden satellieten in een lage baan rond de aarde die dan wereldwijd breedbandinternet moeten aanbieden. Ook Amazon is nu eenzelfde soort project gestart: project Kuiper.

Starlink Dit zijn geen projecten van liefdadigheid: de miljardairs die de bedrijven runnen zijn niet van plan om gratis te zorgen dat de hele wereld internet heeft. Elon Musk wil geld vragen om zo zijn SpaceX marsraket te kunnen financieren. Bovendien mogen de bedrijven ook niet een ontelbaar aantal satellieten de ruimte in lanceren. Wel heel veel: Starlink mag er op dit moment in totaal 42.000 in de lage baan rondom aarde inbrengen. Hierbij is de focus vooral op plekken waar geen goed internet is, zoals het platteland. Elon Musk wil ‘maar’ vier procent van de internetmarkt bedienen. Er komt veel meer bij kijken dan je denkt: op dit moment zijn er ruim 1.700 Starlink-satellieten in de ruimte. Het bedrijf heeft dit jaar bovendien met Google afgesproken dat er een grondstation voor Starlink op zijn datacenters worden geplaatst. Het idee is straks bovendien dat ook de ruimtevaartuigen een Starlink-connectie krijgen, zodat de bemanning internettoegang heeft. Op dit moment is de downloadsnelheid van Starlink-internet tussen de 100 en 200 Mbps. Goedkoop is het niet: je bent er 99 dollar per maand aan kwijt en dan moet je ook nog de ontvangst-pizzadoos van Starlink erbij hebben van 500 dollar.

OneWeb Hoewel de populariteit van internetsatellieten kwam door Starlink, is het niet het eerste bedrijf met dit idee. SES/03b is een satellietnetwerk, evenals OneWeb. Vooral die laatste is interessant, want dat protesteerde al enige tijd tegen de hoeveelheid Starlink-satellieten die de ruimte mogelijk onveilig maken en kunnen zorgen voor botsingen. Echter is het bedrijf dit jaar door corona failliet gegaan. Er is een doorstart gemaakt.

Project Kuiper Er is nog een groot bedrijf dat satellietinternet wil organiseren: Amazon. Onder de naam project Kuiper is het plan om in ieder geval eind 2022 twee prototype satellieten de lucht in te schieten. De lanceringsraket is er eentje van ABL Space Systems. Het gaat om KuiperSat-1 en KuiperSat-2, die het begin moeten zijn van de lancering van 3.236 satellieten. Ook deze gaan in de lage baan rond de aarde en moeten het platteland voorzien van de juiste internetinfrastructuur. Het verschil met Starlink is dat de downloadsnelheid veel sneller zou zijn: er is getest met zo’n 400 Mbps. Wat het Kuiper-internet gaat kosten, dat is nog onbekend.