Vliegverkeer schakelt over op satellietnavigatie

Vandaag is Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voor de navigatie van vliegtuigen in het Nederlandse luchtruim overgeschakeld op satellietnavigatie. Dit betekent dat de grondbakens zoals die tot nu gebruikt werden, verleden tijd zijn. LVNL noemt deze wijziging een grote stap in de modernisering van het Nederlandse luchtruim.

Als leek zou je misschien denken; Nu pas? Ik rij in mijn auto al jaren met een satelliet navigatiesysteem. Klinkt plausibel, maar waar je bij een auto nog redelijk flexibel bent wanneer de verbinding met een satelliet even ‘hapert’, is dat voor vliegtuigen natuurlijk een ander verhaal. Om maar eens een voorbeeld te noemen.

Satellietnavigatie biedt diverse voordelen

Maar, ook voor het vliegverkeer biedt satellietnavigatie diverse voordelen. Bij de landing maken veel luchthavens gebruik van het zogenoemde ILS, instrument landingssysteem. Daarmee is het mogelijk om ook tijdens slecht zicht veilig te landen. Wanneer het ILS voor een bepaalde landingsbaan, wegens onderhoud, niet beschikbaar is, dan biedt satellietnavigatie uitkomst. De betreffende landingsbaan is dan namelijk ook tijdens slecht zicht gewoon beschikbaar.

Daarnaast betekent het invoeren van satellietnavigatie ook dat het nu mogelijk is om efficiëntere vliegroutes te ontwerpen die niet meer afhankelijk zijn van de grondbakens. Vliegroutes waardoor toestellen exacter gaan vliegen naar luchthavens in Nederland, en war mogelijk ook makkelijker om woonkernen heen kunnen navigeren. Exacter vliegen zorgt er ook voor dat de daling van vliegtuigen meer gelijkmatig en met minder motorvermogen uitgevoerd wordt. En dat leidt dan weer tot minder geluidshinder.

“Met de overstap naar satellietnavigatie zorgt LVNL ervoor dat het ontwerp van vliegroutes flexibeler wordt, zodat luchtvaartmaatschappijen efficiënter kunnen gaan vliegen. Dit zorgt voor minder brandstofverbruik, het terugdringen van geluidshinder en draagt bij aan de toekomstige herindeling van ons luchtruim. Deze innovatie doen we voor Nederland, onze klanten en voor bewoners in de omgeving van luchthavens”, aldus Michiel van Dorst, CEO van LVNL.